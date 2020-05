Samsung oferece cursos gratuitos de programação e eletrônica

A sul-coreana Samsung oferece um programa de cursos gratuitos de programação durante a quarentena. Chamado Code IoT, o programa de cursos à distância dá certificados aos concluintes e permite aprender sobre temas como internet das coisas, eletrônica e desenvolvimento de aplicativos para celulares.

Desde 6 de abril, mais de 30.000 pessoas se matricularam nos cursos online da Samsung. Os estados brasileiros que tiveram maior procura: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São seis opções de especialização, são elas: introdução à internet das coisas, aprendendo a programar, eletrônica básica, programação física com Arduino, desenvolvendo aplicativos para celulares e construindo objetos inteligentes conectados.

São gratuitos e as pessoas podem se inscrever em um ou mais cursos. O certificado é oferecido aos estudantes que concluírem as disciplinas com nota acima de 60%, incluindo a avaliação do projeto final. Oferecido desde 2017, o programa de capacitação já recebeu 158.000 inscritos.

“Estamos comprometidos em garantir que a próxima geração esteja preparada para um futuro orientado pela tecnologia. Acreditamos no potencial para alcançar novos patamares de inovação e desenvolver soluções que mudam a sociedade. E este caminho se dá pela educação”, explica Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa da Samsung Brasil.

As inscrições para os cursos estarão disponíveis até o fim da quarentena do novo coronavírus no Brasil.