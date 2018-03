Samsung lança versão compacta de lavadora high-tech

São Paulo – A Samsung lança nesta semana uma versão compacta da sua lavadora high-tech. O modelo chamado Front Load WW4000 tem porta com abertura frontal, 12 modos de lavagem e checagem de problemas por meio de um aplicativo para smartphones. As informações foram antecipadas pela Samsung ao Site EXAME.

A nova lavadora tem recursos semelhantes aos da AddWash, principal linha da marca. Por exemplo, ela conta com o motor Digital Inverter, que promete ser mais silencioso do que o motor comum.

De acordo com Jefferson Porto, diretor associado de produtos da divisão de digital appliance da Samsung Brasil, o novo aparelho pode ser uma boa opção de primeira máquina de lavar para millennials.

Com capacidade de 8,5 kgs, a Front Load WW4000 tem modos de lavagem específicos para roupas de bebê ou para lavar rapidamente peças que não estejam muito sujas. Fora isso, é possível controlar a temperatura da água e adiar o fim do ciclo de lavagem a qualquer momento. Como é comum em máquinas com porta frontal, o produto gasta menos água do que os que têm porta superior, uma vez que o tambor não precisa ser totalmente preenchido.

O recurso de diagnóstico de problemas acontece com integração ao aplicativo Smart Washer/Dryer que recebe informações da Front Load WW4000 e oferece as soluções ao usuário.

O preço sugerido da nova máquina é de 2.299 reais.