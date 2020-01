Samsung lança TV 8K com “tela infinita”

Las Vegas – A sul-coreana Samsung anuncia nesta semana a nova linha de TVs QLED, voltados ao segmento premium. Pela primeira vez, a fabricante criou TVs que combinam resolução 8K (que têm 32 vezes mais pixels do que o padrão Full HD) e bordas extremamente finas. Os televisores contam com telas que aproveitam 99% da área frontal — uma tendência de design que vem dos smartphones e ficou conhecida como tela infinita, assim como as piscinas de borda infinita.

A QLED 950 é o principal produto anunciado em uma conferência para imprensa antes da CES 2020, maior evento de tecnologia do mundo, realizado em Las Vegas. Ele tem tamanho de 75 polegadas e vem com novas tecnologias para imagem e som.

Como ainda há uma quantidade limitada de conteúdo em resolução 8K disponível para reprodução, a empresa usa a mesma abordagem que adotou com os televisores 4K no passado. Por meio de um processo de melhoria de imagens chamado upscalling, o processador de imagem das TVs aumenta artificialmente a qualidade de imagem de vídeos em Full HD ou 4K para deixá-los similares ao filmados em 8K. A novidade deste ano é que o processador de imagem agora usa inteligência artificial baseada em rede neural, que simula o funcionamento do cérebro humano, e fica melhor com o uso. O acervo de imagens de referência para a melhoria de cenas aumentou de 8 milhões para 10 milhões.

De acordo com Erico Traldi, diretor de áudio e vídeo da Samsung Brasil, o maior desafio para a oferta de conteúdos em resolução 8K não é a filmagem, mas, sim, a transmissão. “Trabalhamos junto a empresas como a Amazon para melhorar os codecs de compressão e descompressão de imagens em 8K”, afirma Traldi, em entrevista a EXAME. A sul-coreana também atua em parceria com o YouTube para levar vídeos em 8K para as TVs.

De acordo com previsão da consultoria Mordor Intelligence, as vendas de TVs 8K devem saltar de 2 milhões de unidades em 2017 para 18 milhões em 2023. A consultoria prevê ainda que, no mesmo período, o valor de mercado de 8K passará de 146.5 milhões de dólares para 2,11 bilhões de dólares, um crescimento de 33,5%. A próxima Olimpíada do Japão, que será realizada neste ano, contará com transmissão de conteúdos em 8k, pavimentando o caminho para mais imagens com a máxima qualidade disponível no mercado de consumo na atualidade.

YungKyung Park, pesquisadora de imagens de alta resolução na Universidade Ewha Womans, localizada na Coreia do Sul, a necessidade de resoluções mais altas se faz necessária com o aumento do tamanho das telas de TVs avançadas, que hoje tem 65 polegadas ou mais. “O 8K tem uma combinação de profundidade de imagens e temperatura de cores que causa um efeito de sinestesia no espectador. Isso leva à percepção de realidade nas imagens quando são reproduzidas em telas grandes. Não há um limite de resolução para aumentar a percepção de realidade passada pelas imagens”, afirma Park.

As novas TVs 8K da linha QLED da Samsung serão lançadas no Brasil em meados de 2020.

Fabricantes como LG e TCL também apresentaram Smart TVs com resolução 8K para a CES deste ano. O principal destaque da LG é a TV com tela que enrola, que será vendida nos Estados Unidos a partir deste ano. A empresa também aposta em inteligência artificial para a melhoria de imagens em Smart TVs, tanto para aparelhos com resolução 4K quanto 8K. A LG não revelou preços ou data de lançamento de suas novas TVs.

The Sero

A Samsung mostra, também, na CES a primeira TV vertical, feita para quem consome muitos vídeos de redes sociais, como o Instagram. Chamada The Sero, ela será lançada no Brasil em 2020.

Quando pareada com um smartphone, ela pode mudar sua orientação de vertical para horizontal, conforme o usuário faz o movimento com o celular; Ainda não há preço definido para o aparelho.

MicroLED

Os painéis de MicroLED, que são pequenas lâmpadas que iluminam a tela, agora chegam em tamanhos menores. Agora, os tamanhos começam em 75 polegadas. No Brasil, ela estava disponível em 156 polegadas – apenas sob encomenda. Com proposta modular, ela pode ser ampliada com a aquisição de novos painéis. Durante a CES, a TCL apresentou uma tecnologia similar que é chamada de MiniLED.

The Frame

Na terceira geração da TV The Frame, que vem com um loja virtual de obras de arte que são exibidas na tela como se fossem quadros, a Samsung trouxe um modelo de 32 polegadas pela primeira vez. A resolução desse modelo é Full HD, e não 4K.