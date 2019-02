Samsung lança três versões do Galaxy S10 com inovações na câmera

São Paulo – A Samsung lança nesta quarta-feira (20) três versões da linha Galaxy S10, que rivalizam com iPhone Xs, Xs Max e Xr. A maior parte das inovações dos smartphones está nas câmeras, que chegam em maior número nos aparelhos do que na geração passada.

O Galaxy S10 tem tela de 6,1 polegadas e segue o novo padrão de design da Samsung, chamado Infinity-O, que consiste em uma tela que aproveita quase integralmente a área frontal (93,1%), enquanto a câmera frontal aparece com um pequeno círculo no top, à direita. A câmera traseira do produto é tripla e permite fazer retratos com a teleobjetiva de 12 megapixels, fotos amplas com a lente grande angular também de 12 megapixels ou então super amplas com a lente grande angular de 16 megapixels. A câmera frontal tem 10 megapixels e autofoco.

Por dentro, o Galaxy S10 pode ter 128 ou 512 GB de espaço na memória, 8 GB de RAM e processador octa-core de 7 nanômetros.

Seguindo o mesmo visual, o Galaxy S10+ tem tela maior, de 6,4 polegadas, o mesmo conjunto de câmeras traseiras e mesmo processador. Na dianteira, a câmera é dupla, com 8 e 10 megapixels. As opções de memória são de 128 GB, 512 GB ou 1 TB, enquanto a RAM pode ser de 8 ou 12 GB. Em relação à geração passada, a Samsung disse que o ganho de performance da linha S10 é de 29% em processamento na CPU e de 37% no processamento gráfico (GPU).

Os dispositivos contam, pela primeira vez, com a capacidade de funcionar como um carregador sem fio. Com isso, você pode, por exemplo, carregar o celular do seu amigo ou mesmo os novos Galaxy Bubs, também anunciados hoje.

O terceiro modelo é o mais diferente pois marca a primeira versão de baixo custo de um integrante da linha Galaxy S. Ele é chamado Galaxy S10e e tem tela menor, de 5,8 polegadas. Sua câmera traseira é dupla, com uma grande angular de 12 megapixels e uma ultra grande angular de 16 megapixels. Esse modelo não vem com a lente teleobjetiva, normalmente usada para retratos. Na frente, a câmera é única e tem 10 megapixels. Por dentro, a memória RAM pode variar entre 6 e 8 GB e a memória é de 128 ou 256 GB.

Os preços anunciados para as três versões são os seguintes:

– Galaxy S10e US$ 749

– Galaxy S10 US$899

– Galaxy S10+ US$ 999

Com os preços anunciados, os produtos se posicionam na briga contra os iPhones Xr, Xs, Xs Max, respectivamente.

Melhoria na bateria

Os novos smartphones terão um recurso chamado de Performance Inteligente. Um software que usa algoritmos de inteligência artificial otimiza o uso da bateria com base no uso do produto no dia a dia. Devido à forma como ele funciona, quanto mais você usa o celular, mais ele aprende os padrões de usabilidade e pode otimizar a gestão de energia dos aparelhos.

Vídeo em HDR

Desde o Galaxy S8, os smartphones topo de linha da Samsung contam com suporte à tecnologia HDR 10, que, em vídeos compatíveis, otimiza brilho e contraste das cenas. Agora, na linha S10, os aparelhos poderão aplicar isso em filmagens.

Cores

Os três novos smartphones da família S10 estarão disponíveis nas cores preto, branco, verde, azul e amarelo. No caso do S10+, duas outras cores estarão disponíveis também: preto cerâmica e branco cerâmica.

Versão 5G

A versão 5G será a quarta integrante da linha Galaxy S10. Ela terá mais bateria e mais tela do que o S10+. O display será de 6,7 polegadas e bateria terá capacidade de 4.500 mAh, contra os 4.100 mAh do S10+. Ele virá com um carregador de 25W, mais veloz do que o que vem nas demais versões do smartphone, em razão da bateria maior. A memória será de 256 GB e a RAM, de 8 GB. O preço ainda não foi revelado e a previsão de chegada do produto ao mercado é “ainda no primeiro semestre de 2019”.

Galaxy Buds

A Samsung anunciou ainda os novos fones de ouvido Bluetooth chamados Galaxy Buds, que contam com tecnologia da AKG, comprada pela Samsung em 2016. Eles são 30% mais leves do que os Gear IconX, do ano passado. A autonomia de bateria prometida pela fabricante é de 6h de uso, mais do que o suficiente para quem ouve músicas durante exercícios físicos ou no trajeto de ida e volta ao trabalho. Os aparelhos têm ainda integração com a assistente pessoal Bixby, que é parecida com a Siri, mas só obedece a comandos de voz em inglês ou espanhol. Os Galaxy Buds estarão disponíveis no mercado americano a partir de 8 de março, por 129 dólares.