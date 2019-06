Samsung lança tablet com reconhecimento facial no Brasil

São Paulo – A sul-coreana Samsung lança nesta semana no Brasil o tablet Galaxy Tab S5e, sucessor do Tab S4, de 2018. O novo produto tem como diferencial um sensor de reconhecimento facial para desbloqueio de tela, algo que nenhum outro tablet disponível oficialmente no mercado nacional oferece.

Assim como em smartphones da marca, o usuário pode registrar uma senha de acesso ou um código número, por questão de segurança, e usar o rosto como senha para os desbloqueios do dia a dia. O dispositivo tem ainda sensor de impressões digitais para que o usuário possa acessar o produto da maneira de for mais conveniente em cada momento.

O tablet da Samsung chega com tela de 10,5 polegadas com resolução Quad HD (superior à Full HD e inferior em relação ao padrão 4K). O aparelho será vendido por 2.999 reais a partir desta semana.

Para consumo de mídia, que pesquisas da Samsung indicam ser a principal forma de uso de tablets, o Tab S5e conta com quatro alto-falantes com tecnologia da AKG (empresa subsidiária da Samsung) e Dolby Atmos, que oferece sensação de som em 360 graus.

O tablet tem bateria com capacidade de 7.040 mAh e pode suportar até 15 horas de reprodução de vídeos, segundo estimativas da própria fabricante.

Por dentro, o Tab S5e tem processador octa-core de 2.0 GHz, memória RAM de 4 GB e 63 de espaço de armazenamento de dados. Há também suporte para cartões microSD para expansão da memória. As câmeras tiram fotos de 13 megapixels (traseira) ou 8 megapixels (frontal).

A Samsung venderá, separadamente, uma capa com função de teclado que, quando conectada ao Tab S5e, ativa o modo de desktop (DeX) do sistema Android modificado da fabricante.

O Tab S5e chega para competir sozinho no segmento de tablets Android topo de linha, deixado de lado pelas rivais tradicionais. Com isso, restará para o consumidor escolher entre o Tab S5e e o iPad de 2018.

Galaxy A com S-Pen

Um segundo modelo de tablet lançado pela Samsung nesta semana é o Galaxy Tab A com S-Pen. Com 8 polegadas de tamanho, a tela tem resolução inferior (que é pouco superior ao padrão Full HD). Seu diferencial é ter suporte a escrita ou realização de desenhos com uma caneta inteligente chamada S-Pen. Essa caneta foi criada em 2011, junto ao primeiro smartphone da linha Galaxy Note e, mais tarde, foi levada para os tablets da linha Galaxy A.

O aparelho conta com bateria de capacidade de 4.200 mAh com duração estimada de 11 horas de uso. A configuração do Galaxy A com S-Pen é mais modesta. Ela é de 3 GB de RAM, 32 GB de memória e o processador octa-core é mais lento, com 1,8 GHz. Há também suporte para microSD.

Tablet da Família

O terceiro tablet Android chega ao mercado pelas mãos da Samsung é o Galaxy Tab A 10,1. Ele é considerado pela marca como o tablet da família.

O dispositivo vem com recursos de software feitos pela Samsung para facilitar o compartilhamento do produto com outros integrantes da sua família. Ele oferece múltiplos usuários e agenda compartilhada. Há também um modo para crianças, que a Samsung chama de Playground Digital.

Sua configuração é ainda mais simples. São 2 GB de RAM, 32 GB de espaço de armazenamento e processador de 1,8 GHz. Suas câmeras são de 5 megapixels (frontal) e 8 megapixels (traseira). Ele chegará ao Brasil em duas versões. Com 4G e Wi-Fi, ele sairá por 1.599 reais. Apenas com Wi-Fi, o preço cai para 1.399 reais.