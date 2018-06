Samsung lança smartphones Galaxy J4 e J6

São Paulo — A Samsung lança nesta segunda-feira (11) os smartphones Galaxy J4 e Galaxy J6 no mercado brasileiro. Os preços dos aparelhos variam entre 849 e 1.299 reais.

O Galaxy J6 tem tela com proporção 18,5:9 (em vez do comum 16:9) com o objetivo de deixar a parte frontal do produto predominantemente ocupada pelo display. Com menos bordas por conta disso, smartphone tem tela de 5,6 polegadas e o sensor de impressões digitais foi colocado na parte traseira do dispositivo. Como diferencial, o produto tem suporte para TV Digital HD, que não gasta internet. As cores disponíveis são preto, prata, dourado e violeta.

A câmera frontal do J6 tem resolução de 8 megapixels com abertura de f/1.9 (para captura de imagens em ambientes mal iluminados) e conta com flash LED com intensidade ajustável. Os filtros de realidade aumentada, também presentes em outros smartphones da marca, estão no J6. A câmera traseira do produto, de igual abertura, tem 13 megapixels, autofoco e flash LED.

Por dentro, a memória RAM do smartphone é de 2 gigabytes e o espaço de armazenamento de aplicativos e arquivos é de 32 gigabytes (há suporte para cartões de memória microSD de até 400 gigabytes). Há também suporte para 2 chips de operadoras. O processador do aparelho é um Exynos 7870 octa-core de 1,6 GHz, feito pela própria Samsung. O sistema Android 8.0 e a bateria de 3.000 mAh compõem o conjunto.

O preço sugerido do Galaxy J6, vendido em apenas uma versão, é de 1.299 reais e ele já estará disponível no mercado nacional nesta semana.

Já o Galaxy J4 mantém o design da linha do ano passado, sem display expandido, e estará disponível nas mesmas cores que o J6. Um pouco menor, sua tela é de 5,5 polegadas e tem resolução HD. O produto também mantém o flash frontal do irmão de linha, mas a abertura é de f/2.2 (melhor para ambientes bem iluminados) e a resolução é de 32 ou 16 gigabytes. Também há suporte para cartões microSD e dois chips de operadoras. A câmera principal (traseira) do aparelho tem 13 megapixels e abertura de f/1.9 com flash LED e autofoco. O J4 tem processador 7580.

O preço sugerido do do Galaxy J4 é de 999 reais para a versão de 32 gigabytes e de 849 reais para a edição de 16 gigabytes. Eles estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de junho.

Recursos

Ambos dispositivos contam com um recurso lançado inicialmente como exclusividade do Galaxy Note8, no ano passado: a abertura simultânea de dois aplicativos. Com atalhos, é possível abrir, por exemplo, o e-mail e um navegador de internet. Vale notar que os aplicativos precisam ter suporte para esse recurso da Samsung para que você possa aproveitá-lo.

Os aparelhos também contam com o recurso chamado Wi-Fi inteligente, que ativa a conexão Wi-Fi com base na sua localização, com o objetivo de poupar o plano de dados, caso o usuário se esqueça de se conectar a uma rede quando chega em casa ou no escritório.

Mercado

De acordo com dados da IDC, 48 milhões de smartphones foram vendidos em 2017. Desse número, 42% (cerca de 20 milhões) eram aparelhos da linha Galaxy J, que tem gadgets com preços que variam entre 400 reais e 2.100 reais, englobando todo o segmento de entrada e também o intermediário. Eles concorrem com smartphones da Alcatel, LG, Asus e Motorola, em todas as faixas de preços que os aparelhos da linha J estão posicionados.

Não tem Android Go?

O Google lançou na semana passada no Brasil o sistema Android Go. Empresas como Positivo, Alcatel e Multilaser anunciaram que teriam produto com esse sistema para produtos de entrada, mas a Samsung não colocou o sistema nos seus novos dispositivos J4 e J6. “O Android Go é voltado para produtos com memória RAM de 1 gigabyte ou menos, esses dois novos smartphones têm 2 gigabytes, por isso, eles não se enquadram no objetivo dessa versão do sistema do Google”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Fim do J7 Neo

Com os lançamentos de hoje, o Galaxy J7 Neo, do ano passado, deixa de ser produzido e é substituído no portfólio da marca pelo J4.

Galaxy J8 no Brasil?

Apesar de estar anunciado globalmente, o smartphone Galaxy J8 ainda não foi considerado para o mercado brasileiro, de acordo com a Samsung.