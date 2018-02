Samsung lança smartphones Galaxy A8 com câmera frontal dupla

São Paulo – A Samsung lança nesta semana os smartphones Galaxy A8 e A8+ no Brasil. Os aparelhos têm como diferencial câmera frontal dupla, que permite tirar fotos com fundo desfocado ou com amplitudes de captura diferentes. Os preços dos celulares são de 2.399 reais e 2.699 reais, respectivamente. Ambos têm memória interna de 64 gigabytes.

O Galaxy A8 é o que tem a menor tela entre os dois novos produtos. Ela tem 5,6 polegadas e uma resolução que seria Full HD, não fosse pela proporção de tela de 18,5:9 (o normal é vermos telas 16:9). Isso faz com que a tela tenha resolução de 1080 por 2220 pixels–o que é um pouco mais do que o Full HD comum. O mesmo se aplica ao Galaxy A8+, com o porém da tela maior, são 6 polegadas.

O display de ambos smartphones ocupa bastante da parte frontal, o que viabiliza telas grandes em aparelhos que não são enormes e difíceis de usar.

Os produtos têm revestimento de vidro na parte traseira e de metal nas laterais. O sistema que vem de fábrica é o Android 7.1 Nougat. A fabricante informou que pretende atualizar o software para a edição Oreo.

Os novos Galaxy A8 importam alguns recursos do Galaxy Note8, o smartphone mais avançado da Samsung atualmente e, também, o melhor Android do mercado nacional, de acordo com nossos testes. O principal é o recurso chamado foco dinâmico. Ele permite usar as duas câmeras frontais do smartphone ao mesmo tempo para capturar uma foto que simula o efeito bokeh, no qual o sujeito da foto é destacado do fundo, que fica fora de foco, borrado. O contorno das pessoas fica bom por conta da combinação de duas imagens distintas capturadas simultaneamente. Com isso, ele oferece resultados melhores do que os smartphones da marca que têm apenas o efeito chamado foco seletivo (que busca fazer o mesmo serviço com apenas uma câmera).

Os aparelhos contam com uma série de características e recursos da linha Galaxy S e Note, como suporte para realidade virtual (com o acessório Gear VR, vendido separadamente), compatibilidade com o sistema de pagamentos por celular Samsung Pay (com tecnologias NFC e MST) e certificação IP68, que os torna resistentes à poeira e à água em situações cotidianas.

Como na linha Galaxy J5 e J7 Pro, os smartphones têm o recurso chamado Dual Messenger, que permite duplicar aplicativos sem precisar de apps adicionais para isso. Ou seja, você pode ter facilmente duas contas de WhatsApp no mesmo aparelho simultaneamente.

Os novos Galaxy A8 e A8+ já estão à venda e competem com o Moto Z2 Play, com o Zenfone 4 mais avançado e com o LG G6, topo de linha da LG que teve redução de preço no varejo.

Veja as fichas técnicas oficiais dos aparelhos.