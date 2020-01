Samsung lança smartphones com câmeras macro no Brasil

São Paulo – A sul-coreana Samsung lança no Brasil os smartphones Galaxy A51 e A71. Os produtos são os primeiros da marca que trazem câmeras com lentes macro, que permitem fotografar cenas de distância menor do que cinco centímetros sem perda de foco ou qualidade de imagem.

O Galaxy A51 conta com processador octa-core, 4 GB de RAM e 128 GB de memória para armazenamento de dados. A bateria tem capacidade de 4.000 mAh e promete autonomia de uso para o dia todo. O produto é o único dos novos a ter TV digital.

O Galaxy A71 tem algumas diferenças em relação ao A51. A memória RAM é de 6GB e a capacidade da bateria é de 4.500 mAh.

Ambos smartphones têm sensor de impressões digitais na tela, assim como o Galaxy S10, topo de linha da Samsung no ano passado. Os aparelhos contam com um sistema de quatro câmeras traseiras com funções distantas. Há uma macro, uma para profundidade (permite desfoque do fundo em retratos), uma ultra grande angular (com ângulo de captura de 123 graus) e uma wide (80 graus de captura).

O Galaxy A51 chega ao país em fevereiro com preço sugerido de 2.199 reais. Já o Galaxy A71 tem preço sugerido de 2.799 reais. Ao longo do ano, com reduções de preço típicas do varejo, os produtos competirão contra smartphones da Motorola como o One Hyper e o One Zoom.