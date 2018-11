Samsung lança smartphone com câmera tripla no Brasil

São Paulo – A Samsung lança nesta semana no mercado brasileiro o Galaxy A7 2018. Com revestimento em vidro, o smartphone Android é o primeiro que chega ao país com três câmeras traseiras, de 24, 8 e 5 megapixels. O preço sugerido do aparelho é de 2.199 reais (64 GB) e de 2.499 reais (128 GB).

A câmera principal tem abertura de f1.7, a mesma que tem o topo de linha Galaxy S9, para capturar imagens em baixa luminosidade. A de 8 megapixels tem como destaque maior amplitude de captura, ou seja, a área registrada é maior. Já a terceira, de 5 megapixels, serve para fazer o desfoque do fundo, o efeito bokeh que a marca já oferecia nos Galaxies S9+ e Galaxy Note 9. O recurso é chamado de Foco Dinâmico. No iPhone, que tem uma função parecida, o nome é Modo Retrato.

Com 19 modos automáticos de fotos, o Galaxy A7 se adapta para diferentes situações de iluminação para que o usuário possa tirar fotos sem precisar ter conhecimento técnico de fotografia.

Na frente, a câmera é de 24 megapixels. Para fotografar em ambientes escuros, há flash com regulagem de intensidade. E, como não há duas câmeras, a fabricante usa uma solução de software que desfoca o fundo do retrato que o usuário tira.

A tela do Galaxy A7 2018 tem resolução Full HD e tamanho de 6 polegadas. A tecnologia de display é a Amoled, da Samsung, que, assim como o Oled das TVs, usa pixels que se iluminam por conta própria, em vez de usar retroiluminação, como nos displays LDC/LED.

Por dentro, o aparelho tem processador Exynos 7885 octa-core, 4 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de espaço para apps, fotos e arquivos. O slot para chips de operadoras tem suporte para dois SIM cards e para cartão de memória microSD.

Galaxy Watch

O relógio inteligente mais recente da Samsung, o Galaxy Watch, ganhou suporte para chips de operadoras. Ele marca a chegada de um novo tipo de chip, o eSIM. O smartwatch usa o sistema Tizen, monitora exercícios físicos, tem certificação IP 68 contra entrada de água e poeira (o que permite o uso na natação), tem controle de estresse (com base em dados interpretados pelo relógio, como batimentos cardÍacos e qualidade do sono), além de levar todas as notificações importantes do celular Android ou iPhone para o pulso. O preço sugerido do Watch LTE é de 2.599 reais (42 mm) e de 2.799 reais (46 mm). Inicialmente, o aparelho será vendido por meio da operadora Vivo.