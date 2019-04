Samsung lança smartphone com câmera traseira rotativa

São Paulo – A sul-coreana Samsung apresentou nesta quarta-feira (10) o seu primeiro smartphone com câmera traseira rotativa. Chamado Galaxy A80, o aparelho não tem câmera dianteira. Em vez disso, um módulo de três câmeras gira para frente quando for acionado no aplicativo de câmera do celular.

A iniciativa é um desdobramento dos esforços do mercado de smartphones para deixar a tela sem nenhuma interrupção, seja por botões, logotipos, sensores de reconhecimento facial ou câmeras frontais. No Galaxy S10, lançado no começo de abril no Brasil, a Samsung trouxe o seu primeiro sensor ultrassônico de impressões digitais, localizado na tela, não mais em um botão. Veja, no vídeo a seguir, como funciona o módulo rotativo de câmeras do novo Galaxy A80.

A tendência já afetou a linha de design de todas as grandes fabricantes – exceto a da Sony, que segue com celulares retangulares desde 2012. Apple, Asus, Huawei, LG, Motorola e Xiaomi já contam com celulares com telas amplas e quase sem nada na parte frontal além da tela.

O Galaxy A50 chegará ao Brasil a partir de junho, mas o preço oficial do aparelho ainda não foi anunciado.

Nova linha Galaxy A

O A80 não chegará sozinho ao Brasil. Ele vem com mais cinco irmãos de linha. Os primeiros a chegar ao mercado nacional são os modelos chamados Galaxy A10, A20, A30 e A50.

O A10 tem tela de 6,2 polegadas com resolução HD+ e uma câmera frontal em formato de gota. Sua bateria tem 3.400 mAh, acima da média de mercado, que é de 3.000 mAh. Com isso, a fabricante visa oferecer maior autonomia de uso do produto. Seu processador é octa-core com velocidade de 1,6 GHz (básico) e ele tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno.

O Galaxy A20 tem a mesma resolução de tela, mas o tamanho dela aumenta para 6,4 polegadas. Ele tem câmera traseira dupla, sendo uma delas comum, com 13 megapixels, e a outra ultra-wide de 5 megapixels. Essa segunda funciona como uma câmera GoPro, pois tem 123 graus de ângulo de captura. A bateria é maior do que a do A10, com 4.000 mAh. A memória interna também é de 32 GB, mas a RAM sobe para 3 GB.

O Galaxy A30 tem mais resolução na sua tela de 6,4. Ela é Full HD+. As cores disponíveis serão azul, preto e branco, todas com acabamento com espelhamento. A câmera principal é dupla: são 16 megapixels (comum) e 5 megapixels (ultrawide). A diferença está no software de inteligência artificial que funciona dentro do aplicativo da câmera do celular. Ele regula os ajustes da câmera para tirar fotos melhores automaticamente, de acordo com as condições de iluminação da cena. A câmera dianteira também tem 16 megapixels de resolução. A memória é de 64 GB, a RAM é de 4 GB e a bateria tem capacidade de 4.000 mAh.

Já o Galaxy A50 tem a mesma tela do A30, mas já vem com o desbloqueio por meio sensor de digitais no display, como acontece no Galaxy S10. Sua câmera traseira é tripla: 25 megapixels (com abertura de f1.7), 8 megapixels (ultrawide) e 5 megapixels (que funciona para gerar o efeito de profundidade em fotos). A câmera dianteira tem 25 megapixels de resolução. Para a Samsung, a geração Z, foco do produto, tem grande interesse por selfies, por isso a super-câmera frontal. Sua bateria também é de 4.000 mAh, o processador octa-core tem velocidade de 2,3 GHz e o conjunto de memórias é de 4 GB e 64 GB.

O aparelho que não chega agora ao mercado é o Galaxy A70. Ele chegará em junho, junto ao A80. Seu diferencial está na tela de 6,7 polegadas Full HD+, a maior de todas. O produto estará disponível nas cores preto, azul e branco, todas elas espelhadas. O sensor de digitais do gadget também fica na tela. A câmera traseira tripla tem ainda mais resolução em seus sensores: 8 megapixels (ultrawide), 32 megapixels (com abertura de f/1.7) e 5 megapixels (profundidade). A câmera frontal tem resolução de 32 megapixels. Por ser um smartphone maior, ele tem bateria com capacidade de 4.500 mAh. O processador é octa-core de 2 GHz, enquanto as memórias são de 6 GB (RAM) 128 GB (armazenamento).

Todos os smartphones estarão disponíveis a partir de 22 de abril nas redes de varejo e operadoras. Apenas os modelos A70 e A80 chegarão em junho.

Confira os preços dos novos smartphones da Samsung para o mercado brasileiro a seguir:

– A10 999

– A20 1299

– A30 1599

– A50 1999

– A70 e A80 terão preços anunciado em junho

A nova linha Galaxy A chega para substituir os modelos existentes da família Galaxy J. Eles ocupam agora o mercado de smartphones que tem o maior volume de vendas no mercado brasileiro, abrangendo a faixa de mil a 2 mil reais. Eles rivalizam com os três diferentes modelos de Moto G7 e com o Asus Zenfone Max Shot.