Samsung lança robô aspirador de pó controlado pelo celular

São Paulo – A sul-coreana Samsung lança no Brasil nesta quarta-feira (31) o robô aspirador de pó PowerBot VR7200. O aparelho pode limpar qualquer tipo de piso ou carpetes. O controle do aparelho pode ser feito via celular, por meio do aplicativo Smart Things, disponível para smartphone Android ou iPhone.

É possível programar horários para limpeza automática ser iniciada, como toda terça e quinta, às 10h. Com isso, sem qualquer intervenção do usuário, o robô faz a faxina para deixar a casa livre de pó ou mesmo de detritos maiores, como migalhas de biscoito. Fios de cabelo, que poderiam se enroscar em outros aspiradores, são triturados no dispositivo da Samsung.

Com menos de 10 centímetros de altura, ele pode passar por baixo de poltronas, sofás ou móveis para remover a sujeira. Ao fim do trabalho, que leva cerca de uma hora, o PowerBot VR7200 retorna para a sua base de recarga automaticamente.

O robô evita obstáculos por meio de sensores. Ele usa um sistema chamado Visionary Mapping 2.0 (Mapeamento Visionário, em tradução livre). Com um sensor óptico na sua parte inferior, quatro sensores frontais e um giroscópio de três eixos, o robô não só se orienta, como também cria um mapa da sua casa para limpá-la da forma mais eficiente. Esse mapa poderá ser visto no aplicativo Smart Things, caso o usuário deseje.

Se o PowerBot eventualmente bater em alguma parede ou pé de cadeira, ele rapidamente se reorienta e segue com a faxina. Para evitar quedas em escadas, o dispositivo vem acompanhado de uma fita magnética, com acabamento discreto em tom amadeirado. Ao detectá-la, o robô dá meia volta.

O PowerBot VR7200 pode ainda obedecer a comandos de voz da Bixby, a assistente pessoal da Samsung presente em todos os seus smartphones lançados no Brasil no último ano. As ordens, porém, precisam ser dadas em inglês, uma vez que a Bixby ainda não tem suporte oficial ao português brasileiro para todas as tarefas que é capaz de executar. A vantagem disso é a praticidade de começar a faxina com um simples comando de voz. Ainda assim, o robô pode falar algumas frases em português quando inicia a limpeza e quando a bateria está fraca.

O robô-aspirador é o primeiro que a Samsung lança no Brasil. Ele rivaliza com o Roomba 980, da americana iRobot, que custa menos, mas tem menos recursos. O PowerBot, da Samsung, chega ao mercado com preço sugerido de 5.999 reais, contra os 5.499 reais cobrados pelo – mais antigo – Roomba no varejo online brasileiro.

A plataforma Smart Things é central para o futuro da Samsung, como disse DJ Koh, presidente global da divisão de dispositivos móveis da empresa, em entrevista para a Revista EXAME. Uma das forças da companhia sul-coreana para a era pós-smartphone é a sua variedade de produtos – de celular a Smart TV, de lava e seca inteligente a ar condicionado conectado.

Para Jefferson Porto, diretor associado de produtos da divisão de digital Appliance da Samsung, o lançamento do robô aspirador de pó reforça a estratégia de Internet das Coisas da empresa no Brasil. ”Com o Smart Things, unimos praticidade e entretenimento ao permitir que o consumidor controle sua casa via Internet e consulte informações sobre seus aparelhos onde estiver”, disse Porto a EXAME. Com o novo PowerBot, a Samsung dá mais um passo na sua estratégia de oferecer ao consumidor uma casa conectada. Nela, o controle remoto é o smartphone – seja um Android ou um iPhone.

Veja o vídeo de divulgação do PowerBot VR7200 a seguir.