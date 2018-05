Samsung lança refrigerador que economiza energia quando você abre a porta

São Paulo — A Samsung lança nesta semana um novo modelo de refrigerador que tem tecnologia para reduzir o consumo de energia elétrica quando você abrir a sua porta para pegar algo. Chamado RT46K Black Edition, o aparelho conta com a Digital Inverter, como a Samsung chama a tecnologia que faz a otimização do consumo de energia.

Quando você abre a sua porta, a velocidade de trabalho do compressor é ajustada para equilibrar a emissão de ar frio no refrigerador. A fabricante não informa exatamente quanto tempo é preciso que a porta esteja aberta, mas diz que a manutenção da temperatura acontece diante da “menor oscilação possível”.

“A economia de um refrigerador com a tecnologia Digital Inverter pode chegar a 40% se comparada a uma geladeira tradicional”, disse, em nota a EXAME, Jefferson Porto, diretor associado da divisão de digital appliance da Samsung Brasil.

O aparelho também tem lâmpadas LED, para economia de energia, e um sistema de refrigeração independente para freezer e refrigerador, com o objetivo de evitar a troca de odores entre os compartimentos.

O refrigerador RT46K Black Edition chega às lojas nesta semana com preço sugerido de 4.199 reais.

A rival LG tem produtos–mais caros–à venda no Brasil, como o Side by Side New Lancaster 601L, que possuem uma tecnologia similar de economia de energia por conta de um recurso que a empresa chamada de Linear Inverter.

Além do modelo Black Edition, a Samsung lança também outros refrigeradores da linha Inox Look. Os aparelhos têm capacidades de 384L, 440L, 440, 453L e 528L. Veja os nomes e preços dos novos modelos, incluindo uma versão branca da RT46K: