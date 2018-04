Samsung lança quadro digital Flip para tornar reuniões mais interativas

São Paulo – A Samsung anunciou hoje o lançamento do quadro digital chamado Flip no mercado brasileiro. O produto foi apresentado ao mundo durante a feira de tecnologia CES deste ano, realizada em Las Vegas, no Estados Unidos, em janeiro deste ano.

Voltado para o mercado corporativo, o Flip funciona como um quadro para desenhos de esboços ou ideias e também tem conexão com a internet, o que viabiliza a colaboração em tempo real com diferentes usuários ao mesmo tempo. Para isso, o Flip pode ser pareado com smartphones Samsung.

–

A proposta do dispositivo é tornar as reuniões mais conectadas e interativas. Ao final, os resultados podem ser compartilhados com a equipe por e-mail, impressos ou salvos em um pendrive.

Para interagir com a tela, os usuários precisam usar uma caneta, que acompanha o produto. Diferentemente de celulares, o display usa sensores infravermelho nas bordas para captar as interrupções de sinal e, desse modo, identificar os riscos que são feitos na interface. Para apagar o que foi desenhado no quadro digital, basta passar a mão sobre a área desejada.

–

O Flip não será vendido aos consumidores, uma vez que trata-se de um produto voltado para empresas. A Samsung vai disponibilizar o produto por meio de parceiros. O preço do aparelho não foi revelado, mas seu suporte com rodas é vendido separadamente do quadro digital.

Empresas de tecnologia buscam esse mercado de lousas ou quadros digitais. A Panasonic atua no segmento, com o modelo UB-5335. Já o Google anunciou algo mais parecido com o Flip, conectado e voltado à colaboração. No entanto, o produto chamado Jamboard ainda não é vendido no Brasil, e seu preço nos Estados Unidos é de 4.999 dólares.