Samsung lança primeiras TVs 8K no Brasil por até R$ 90 mil

São Paulo – As primeiras TVs com resolução 8K chegam ao Brasil nesta semana. A Samsung anunciou o lançamento de modelos com telas de 65, 75 ou 82 polegadas. Os aparelhos da linha chamada QLED 8K Q900 contam com quatro vezes mais pixels na tela do que os televisores 4K – que, por sua vez, já tinham quatro vezes mais resolução do que os modelos Full HD.

No total, uma TV 8K tem 33 milhões de pixels por tela. O objetivo de tanta resolução? Conforme as telas ficam maiores, a taxa de pixel por polegada diminui. Em uma TV 4K de 65 polegadas, são 127 pixels por polegada. Já em uma 8K, o número aumenta para 507. Isso ajuda a melhorar a percepção de qualidade de imagem, uma vez que deixa as cenas com mais definição.

Ainda que não haja muito conteúdo disponível em resolução 8K no momento – apesar de testes já terem sido feitos no Brasil durante a Copa do Mundo do Rio –, as TVs da assim, assim como os modelos 4K, contam com uma tecnologia de melhoria de imagens chamada upscalling. Com uma interpolação de pixels, ela deixa a qualidade da imagem melhor do que aquela na qual um filme ou série foi filmado.

As TVs integram a linha QLED da Samsung, portanto, como as demais com resolução 4K já vendidas desde 2016, o painel LED conta com uma película de pontos quânticos para melhorar a fidelidade de cores em relação a uma televisão LCD LED tradicional. Fora isso, ela tem também mais de 400 módulos que se acendem e se apagam para oferecer uma melhor experiência de observação de nuances de preto e cinza.

Os novos produtos serão montados no mercado brasileiro a partir deste ano e terão preços sugeridos de 24.999 reais para o modelo de 65 polegadas, 38.999 reais para o de 75 polegadas e 89.999 para o de 82 polegadas. Haverá também uma versão maior, com 92 polegadas, mas ela será lançada até o final do ano e ainda não tem preço definido para o mercado brasileiro. Os preços das TVs 8K são altos como eram os de TVs 4K em 2013, quando a Sony vendia aparelhos com essa resolução por preços entre 13 mil e 23 mil reais.

Erico Traldi, diretor de produto de TV e áudio e vídeo da Samsung Brasil, conta que a resolução 8K propicia qualidade de imagem superior à 4K.“Como líder global do mercado de TVs por 13 anos consecutivos, a Samsung é a pioneira na introdução da nova era de resolução de imagem. A chegada da QLED 8K mudará totalmente a maneira de assistirmos todos os detalhes em uma imagem, trazendo também uma sensação de profundidade e total imersão nunca vistas antes”, diz o diretor a EXAME.

Análise

Nos testes de EXAME, que teve acesso antecipado às novas TVs 8K, os aparelhos se mostraram com resolução claramente superior aos modelos 4K. Apesar de não parecer à primeira vista, a mudança drástica na qualidade das cenas fica evidente quando comparadas exibições em 4K e 8K. Fora a vivacidade das cores, os personagens exibidos parecem saltar da tela, como acontece no cinema, em projeções 3D. Mas, claro, a TV 8K não precisa de óculos especiais para ser assistida.

A tecnologia de upscalling, que pode ser ligada e desligada, pode muito bem deixar as cenas melhores, especialmente as dos conteúdos já filmados em 4K.

O que faz falta ainda é o suporte à assistente pessoal Bixby, também presente em smartphones da Samsung, ao idioma português. Apesar de a TV ter a capacidade de funcionar como uma central de controle da sua casa conecta, com ar condicionado Wind Free e a lavadora QDrive, dois produtos com Wi-Fi, todos os comandos de voz para ligar ou desligar esses aparelhos precisa ser dados em inglês, o que pode ser uma barreira para uma parcela dos usuários.

Novas TVs 4K

Junto com as novas TVs 8K, a Samsung lança também novos integrantes da sua linha QLED 4K. A gama de opções é mais ampla e contempla faixa de preço de 4.499 reais a 27.999 reais.

Confira a lista completa de preços dos novos modelos 4K da Samsung:

As QLED 4K e UHD 4K podem ser encontradas com preços sugeridos de:

– Q60 – R$ 4.499,00 (49”)

– R$ 5.499,00 (55”)

– R$ 8.999,00 (65”)

– R$ 14.499,00 (75”)

– R$ 27.999,00 (82”)

– Q70 R$ 6.999,00 (55”) e R$ 10.999,00 (65”)

– Q80 R$ 7.999,00 (55”), R$ 12.999,00 (65”) e R$ 23.999,00 (75”)

A fabricante sul-coreana anunciou ainda novos integrantes da linha de entrada UHD 4K, com tamanhos de tela de 43 a 55 polegadas – não há mais um modelo de 40 polegadas. Veja os preços da linha RU7100 a seguir:

– R$ 2.499,00 (43”)

– R$ 3.099,00 (49”)

– R$ 3.099,00 (50”)

– R$ 3.999,00 (55”)

– R$ 4.399,00 (58”)

– R$ 5.999,00 (65”)

– R$ 9.999,00 (75”)

– RU7400: R$ 3.599,00 (50”) e R$ 4.999,00 (55”)