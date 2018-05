Samsung lança notebook com Windows 10 por R$ 1.799

São Paulo – A Samsung lança nesta semana novos notebooks com sistema Windows 10 das linhas Essentials, Expert, Style e Odyssey. Os aparelhos vêm com processadores Intel de 8ª geração.

O modelo mais simples sai por 1.799 reais e tem tela de 14 polegadas (HD), 4 GB de memória RAM e 500 gigabytes de espaço de armazenamento.

O processador do produto é um Celeron, a linha de entrada de chips da Intel. Há também opções, mais caras, que oferecem tela de 15,6 polegadas, resolução Full HD e processadores Intel Core i3.

De acordo com a fabricante, a família Essentials é voltada para o público de precisa de um aparelho versátil para estudo e entretenimento.

Linha Expert

Já os produtos da linha Expert são voltados para profissionais, de acordo com a Samsung. Por isso, eles têm configuração de hardware mais robusta. Nenhum deles tem a linha de entrada Intel Celeron, há somente opções com processadores Intel Core i5 e i7. A memória RAM pode ter até 12 gigabytes, enquanto o espaço de armazenamento é de 1 terabyte. As opções de telas também variam entre 14 e 15,6 polegadas e as resoluções, entre HD e Full HD. Os notebooks podem ter também a placa gráfica Nvidia MX1101.

S51 Pro

O modelo S51 Pro, da linha Style, faz parte da família de elite de notebooks da Samsung. Ele une leveza e performance em um corpo com acabamento em metal (Metal12TM) e tem bordas finas na tela, que é Full HD e tem 15 polegadas. Seu peso de 1,29 kg deixa claro que ele almeja a portabilidade. Há um recurso de recarga rápida, leitor de impressões digitais para fazer login no sistema e um gravador de longo alcance, que pode ser usado para registrar aulas ou palestras no laptop.

Por dentro, o S51 Pro tem SSD (unidade de memória mais veloz do que o HD comum), processador Intel Core i7 e chip gráfico Nvidia MX150 de 2 GB (GDDR5)–o que lhe permite a execução de alguns jogos casuais. O preço sugerido do aparelho é de 8.999 reais.

S51 e S51 Pen

Outros modelos lançados pela Samsung nesta semana são o S51 e o S51 Pen. Eles têm telas de 13,3 polegadas Full HD e pesam cerca de 1 kg. A configuração de hardware é parecida com a do S51 Pro. No caso do modelo Pen, o aparelho tem um caneta para interagir com o display para desenhar ou escrever. Os preços sugeridos são de 8.499 reais e 7.499 reais.