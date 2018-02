Samsung lança Galaxy S9 e S9+ com novos recursos para câmera

São Paulo — A Samsung anunciou hoje o lançamento do Galaxy S9 e do Galaxy S9+. O grande diferencial da nova geração de smartphones é a câmera, que conta com mais recursos inteligentes.

Um deles é a possibilidade de usar emojis criados a partir da expressão facial do usuário. De acordo com a Samsung, o emoji dos novos Galaxys “usa um algoritmo de inteligência artificial que analisa a imagem 2D e mapeia mais de 100 recursos faciais para criar um modelo 3D que reflete e imita expressões como piscadelas e acenos”. O recurso é parecido com o que a Apple disponibilizou no iPhone X, batizado de Animoji.

A tecnologia de realidade aumentada também permite que usuários usem a câmera do celular em tarefas como a tradução de um texto em língua estrangeira. Quando o usuário aponta a câmera para uma placa, por exemplo, a Bixby, assistente pessoal da Samsung, apresenta a ele o texto traduzido. Com o mesmo recurso, segundo a empresa, também será possível converter moedas, ter informações sobre os arredores, “comprar produtos vistos no mundo real e acompanhar suas calorias ao longo do dia.”

Com os novos aparelhos, é possível fazer vídeos em câmera lenta, com as imagens de trás para frente. A câmera tem uma função que detecta automaticamente o movimento e começa a gravar as cenas. Também é possível incluir uma música de fundo para o vídeo.

O Galaxy S9 e Galaxy S9+ também têm reconhecimento facial para desbloqueios e recursos para o uso simultâneo de dois aplicativos.

As vendas do novos aparelhos devem começar no dia 16 de março em mercados selecionados. Os preços não foram divulgados.

Características do Galaxy S9 e S9+