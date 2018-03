Samsung lança Galaxy S9 com nova câmera e emojis do usuário

São Paulo – A Samsung lança nesta semana no Brasil o seu novo smartphone topo de linha, o Galaxy S9. O produto chega em duas versões: Galaxy S9 e S9+.

O destaque de ambos aparelhos é a abertura de câmera variável, de f1.5 ou f2.4. Isso permite captar mais luz em cenas escuras e menos luz em ambientes bem iluminados. Essa função, que existe em câmeras DSLR, ainda é exclusiva dos smartphones da Samsung. As fotos são capturadas com 12 megapixels pela câmera principal. Já a câmera frontal tem 8 megapixels.

Além da tela e bateria maiores, o Galaxy S9+ tem câmera traseira dupla. Com isso, ele pode fazer o efeito de desfoque do fundo das cenas, uma simulação do efeito bokeh. Essa função já existia no Galaxy Note 8, do ano passado, bem como no Galaxy A8, deste ano.

Os novos Galaxies têm memória interna de 128 GB, 4 GB (S9) OU 6 GB (S9+) de memória RAM e um novo processador Snapdragon 845. Este é o primeiro integrante da linha Galaxy S a vir com um chip da Qualcomm ao mercado brasileiro.

Usando a câmera frontal, os aparelhos analisam o rosto do usuário para criar os AR Emojis, emojis animados que podem ser ainda mais personalizados para deixá-los não só com a sua cara, mas também com o seu estilo. Você pode gravar mensagens de voz que são narradas por esses avatares animados. O compartilhamento pode ser feito com seus amigos, mesmo que eles não tenham um Galaxy.

Os preços sugeridos dos aparelhos são de 4.299 reais para S9 e de 4.899 reais para S9+. Os produtos estarão disponíveis a partir de 20 de abril deste ano, apesar de a fase de pré-venda começar na próxima quarta-feira (28).