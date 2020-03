Samsung lança Galaxy S20 no Brasil com zoom de até 100 vezes

São Paulo – A sul-coreana Samsung anuncia nesta quarta-feira (11) a nova linha de smartphones Galaxy S20. Os produtos rivalizam com os iPhones 11 e 11 Pro. O celular mais avançado da Samsung, chamado Galaxy S20 Ultra, tem câmera com zoom de até 100 vezes para capturar fotos à distância. A linha Galaxy S20 conta com três integrantes. Os demais são chamados Galaxy S20 e Galaxy S20+, ou seja, há um rival para cada iPhone lançado no ano passado pela Apple.

O S20 Ultra conta com um módulo de quatro câmeras traseiras, sendo uma delas para desfoque do fundo em retratos, uma de amplitude de captura comum (80º) com 108 megapixels de resolução, uma de 12 megapixels com abertura ampla (120º) e uma teleobjetiva de 48 megapixels para retratos. ]

O recurso de super zoom do smartphone é digital. Até 30 vezes de aproximação, a imagem é obtida por meio de uma combinação de hardware, software e inteligência artificial, a fim de garantir maior qualidade de imagem do que no zoom digital.

A Samsung avisa aos consumidores que o zoom de super-resolução, como chama o recurso de 100x de aproximação, inclui o zoom digital, o que pode causar alguma deterioração da imagem.

Ainda assim, a capacidade de zoom é duas vezes maior do que a oferecida no smartphone rival Huawei Pro 30.

O celular mais simples entre os três nos modelos da linha Galaxy S20 conta com três câmeras, e não quatro. Ele não tem o sensor de desfoque para retratos e as resoluções das câmeras são menores, sendo de 12 megapixels tanto para a ultrawide quanto para a wide e de 64 megapixels para a teleobjetiva. O Galaxy S20+ tem as mesmas resoluções nas câmeras, mas ele possui o sensor de desfoque.

A memória RAM dos dispositivos varia de modelo para modelo. O Galaxy S20 e o S20+ podem ter de 8 a 12 GB, enquanto o Galaxy S20 Ultra pode ter de 12 a 16 GB. Para efeito de comparação, o iPhone 11 Pro Max tem 4 GB de RAM.

Por fim, os aparelhos têm capacidade da bateria maior do que nunca na linha Galaxy S para oferecer bateria para um dia de uso, segundo a Samsung. Ela aumenta conforme aumentam os preços dos dispositivos. O Galaxy S20 tem bateria de 4.000 mAh e preço sugerido de 5.499 reais; o S20+ tem bateria de 4.500 mAh e preço sugerido de 5.999 reais; por fim, o Galaxy S20 Ultra tem bateria de 5.000 mAh e custará 7.999 reais (128 GB de memória e 12 GB de RAM) ou 8.499 reais (512 GB e 16 GB).

Durante o evento, HC Hong, novo presidente da Samsung para a América Latina, falou pela primeira vez em uma coletiva para imprensa e parceiros, realizado na região do Morumbi (SP). “O Brasil é o mercado mais importante para a Samsung na América Latina, região que está entre as três mais importantes para a empresa no mundo. Estamos no Brasil há mais de 30 anos e sempre buscamos exceder as expectativas dos consumidores”, afirmou Hong, em seu discurso. Presente no país há 33 anos, a sul-coreana Samsung tem duas fábricas próprias no Brasil e mais de 300 lojas da marca. A empresa lidera setores como o de celulares e o de televisores.