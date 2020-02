Samsung lança Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite no Brasil

A sul-coreana Samsung lança nesta semana no Brasil dois novos smartphones chamados Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite. Os produtos são novas versões dos celulares topo de linha da marca em 2019.

O Galaxy S10 Lite tem processador Snapdragon 855, 6 GB de RAM e 128 GB de memória. O sensor de impressões digitais fica na tela e a bateria tem capacidade de 4.500 mAh. A câmera traseira é tripla, contando com 48, 12 ou 5 megapixels de resolução, sendo a menor usada para fotos macro.

O Galaxy Note 10 Lite tem como diferencial a caneta S-Pen, característica da linha Note desde 2011. Com ela, é possível fazer anotações à mão na tela do celular. As câmeras do produto são diferentes, todas com resolução de 12 megapixels cada. Há uma câmera com aplitude comum (80°), uma com 123 graus de captura e outra telefoto, que permite o registro de retratos com distância focal menor do que as demais câmeras do smartphone. A bateria do Note 10 Lite também tem 4.500 mAh de capacidade.

Os novos smartphones chegarão ao mercado a partir da próxima semana. O Galaxy S10 Lite tem preço sugerido de 3.999 reais, enquanto o Galaxy Note 10 Lite custará 3.799 reais. Os produtos competem com o iPhone 11, da Apple.