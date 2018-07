Samsung lança Galaxy J8 e versão de 64 GB do Galaxy J6

São Paulo – A Samsung lança nesta segunda-feira (30) dois modelos de smartphones com sistema Android no Brasil. O Galaxy J8 chega como o novo aparelho da linha mais vendida da marca no país. Ele tem câmera traseira dupla e tira fotos com fundo desfocado, além de ter sistema Android Oreo e bateria com capacidade de 3.500 mAh, acima da média de mercado de 3.000 mAh. O segundo celular que chega ao mercado é uma nova versão do Galaxy J6, lançado em junho, que agora ganha armazenamento interno de 64 GB.

O Galaxy J8 tem preço sugerido de 1.899 reais, enquanto o J6 custará 1.499 reais. Ambos aparelhos começam a ser vendidos a partir de hoje no mercado nacional.

Como principais recursos, o J8 tem tela infinita, como chama a marca, de 6 polegadas com resolução HD+, 4 GB de RAM, 64 GB de memória (expansível com microSD de até 400 GB) e câmera frontal de 16 megapixels (abertura de f/1.9) com flash LED ajustável com três níveis de intensidade.

–

Para capturar fotos em baixa iluminação, uma das câmeras traseiras do J8 tem 16 megapixels e abertura de f/1.7. A segunda tem 5 megapixels com abertura de f/1.9. Quando elas atuam em conjunto, no recurso chamado Foco Dinâmico, o fundo das fotos é desfocado e a pessoa fica destacada no retrato.

Disponível nas cores preto, prata e violeta, o smartphone também tem suporte para dois chips de operadoras, vem com processador Qualcomm Snapdragon 450 e tem um recurso chamado Par de Apps, que permite usar a tela infinita para visualizar e usar dois aplicativos simultaneamente. Fora isso, ele também tem o Dual Messenger, que permite usar duas contas de Facebook ou WhatsApp no mesmo aparelho.

O novo Galaxy J6 mantém o processador Samsung Exynos 7870 octa-core, 2 GB de RAM, tela infinita (com proporção 18,5:9) de 5,6 polegadas e câmeras de 13 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal).

Os smartphones da Samsung rivalizam com aparelhos como o LG Q Note+, o Moto G6 Plus e o Asus Zenfone 5, que tem lançamento previsto para agosto deste ano.

A linha J é a mais ampla da Samsung e contempla preços de 400 a 1.900 reais. Ela fica abaixo das linhas A, S e Note na estratégia da empresa.