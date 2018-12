Samsung lança dois smartphones com sistema Android Go no Brasil

São Paulo – A Samsung lança no Brasil nesta semana dois novos smartphones Android. Chamados Galaxy J4 Core e Galaxy J2 Core, os aparelhos integram a linha mais popular da marca. Os dispositivos são os primeiros da empresa a chegar com o sistema Android Go, uma edição mais leve do sistema do Google feita para gadgets que têm pouca memória RAM.

O J4 Core chega com tela de 6 polegadas (720 x 1480), sistema Android Oreo, câmeras de 5 e 8 megapixels, e processador quad-core Snapdragon 425 de 1,4 GHz. Já o J2Core é mais simples e tem tela de 5 polegadas (540 x 960), processador Samsung Exynos 7570, além de câmeras de iguais resoluções. Ambos aparelhos têm 1 GB de RAM e 16 GB de espaço na memória.

O J4 Core será vendido nas cores preta, bronze e azul, por 899 reais, enquanto o Galaxy J2 Core estará disponível nas cores preta e prata, ao custo de 799, reais.

Os aparelhos rivalizam com opções que custam menos de mil reais, como o Motorola Moto E5 ou o Moto G5. Os primeiros smartphones com sistema Android Go chegaram em meados de 2018, por marcas como Motorola, Multilaser e Positivo.