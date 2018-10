Samsung lança dois novos smartphones Android no Brasil

São Paulo – A Samsung anunciou hoje (31) o início das vendas dos modelos Galaxy J6+ e J4+ no Brasil. Os novos smartphones intermediários da marca trazem um “display infinito”–tela com bordas finas–de 6 polegadas, maior capacidade de bateria e armazenamento, além de melhorias na qualidade da câmera em relação aos já existentes J4 e J6. Os preços sugeridos do J4+ e do J6+ são de 1.099 reais e 1.399 reais, respectivamente.

Os dois modelos vêm com Android 8.0 Oreo, uma das versões mais recentes do sistema; pesam 178 g e possuem 32 GB de armazenamento interno; e bateria de 3.300 mAh. O processador de ambos é um Snapdragon 425, um chip intermediário da Qualcomm.

Novidades do Galaxy J4+

O modelo mais barato da linha está disponível nas cores preto, cobre e rosa e conta com uma câmera traseira de 13 megapixels (abertura de F1.9, mais indicada para ambientes iluminados com luz natural ou artificial), além de uma câmera frontal de 5 MP (F2.2, indicada para uso sob luz natural) com flash LED com níveis de intensidade diferentes. A memória RAM é de 2 GB.

Novidades do Galaxy J6+

O J6+ vem nas cores preto, prata ou vermelho, tem 3 GB de RAM e traz duas câmeras traseiras de 13 MP (F1.9) e 5 MP (F2.2), respectivamente, além do modo retrato com foco dinâmico para ajustar a profundidade de campo, conhecido como efeito bokeh. A câmera de selfie do modelo tem 8 MP e abertura de F1.9, também com flash LED ajustável.

Além disso, o gadget possui o recurso de reconhecimento facial para desbloqueio de tela e dispõe o sensor de impressões digitais na lateral do aparelho.

Os aparelhos chegam para rivalizar com o Moto G6 e com o Motorola One, ambos da Motorola. O preço dos produtos está próximo do ticket médio mais recente divulgado pela consultoria IDC, que é de 1.222 reais. Os novos aparelhos da Samsung já estão disponíveis no mercado brasileiro.