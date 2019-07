Samsung lança celular com câmera frontal giratória

São Paulo – A Samsung lança nesta semana o smartphone Galaxy A80, o primeiro a ter câmera frontal reversível. O recurso possibilita que o aproveitamento da área frontal pela tela de 6,7 polegadas seja de quase 100%. O dispositivo chega para brigar com produtos das linhas Motorola One Vision e LG G7.

O Galaxy A80 tem também o sensor de impressões digitais e o alto-falante embaixo da tela, em vez de ocuparem espaço na frente do produto. O dispositivo chega ao Brasil com preço sugerido 3.499 de reais.

Câmera reversível

A câmera tripla do Galaxy A80 é a primeira a ser reversível, ou seja, a câmera se vira para ser frontal ou traseira. Toda vez que você quiser tirar um retrato (ou selfie), basta ativar a câmera dianteira para que o módulo suba e gire para posicionar a câmera no lugar certo para a foto. O sensor pode captar imagens de até 48 megapixels.

Assim como o Galaxy A10, rival do iPhone Xs, o aplicativo de câmera do A80 vem com uma otimização para fotos em ambientes escuros, chamada de Modo Noturno.

Uma das câmeras do smartphone, de 8 megapixels, tem lente super grande angular, como a de uma câmera GoPro. Com isso, as fotos podem ter ângulo de captura de 120 graus, enquanto o comum é de 80 graus – que amplitude que pode ser usada na câmera de 48 megapixels do A80.

Por fim, a terceira câmera é um sensor de tempo de voo (time of flight), que mede objetos para realizar o recorte do fundo para desfocá-lo e colocar em primeiro plano uma pessoa ou objeto. Essa técnica de fotografia leva o nome de efeito bokeh e pode ser feita em câmeras profissionais com lente de 50 mm.

Especificações técnicas

O Galaxy A80 vem com bateria de 3.700 mAh e carregador de recarga rápida. Por dentro, o A80 tem 8 GB de RAM, 128 GB de memória e processador octa-core da Qualcomm da linha intermediária-avançada Snapdragon 730.