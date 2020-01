Samsung inicia teste para assistente de voz em português

São Paulo – A sul-coreana Samsung inicia hoje (22) testes no idioma português com a assistente de voz Bixby, que vem nos smartphones da marca. Nesta primeira fase, a empresa libera o novo idioma apenas para os usuários que possuem smartphones da linha Galaxy S10, lançada no ano passado em três variantes (S10, S10+ e S10e).

A assistente de voz é um complemento para a estratégia da companhia para viabilizar conexão com equipamentos de uma casa conectada.

Atualmente, a Samsung conta com lavadora, TV, aspirador-robô e ar condicionado com acesso à internet. Por meio do aplicativo chamado SmartThings, disponível para Android e iPhone, os usuários podem controlar seus aparelhos eletrônicos à distância via internet. Com a Bixby, os comandos de voz poderão, no futuro, ser usados para iniciar um ciclo de limpeza de casa ou desligar a TV da sala que você esqueceu de desligar ao sair de casa.

Em termos práticos, a Bixby funciona como os assistentes de voz já disponíveis em português, como o Google Assistente, a Siri e a Alexa. A diferença é a presença em smartphones da Samsung, empresa que mais vende celulares no Brasil e no mundo. Outras fabricantes como LG e Sony não possuem seus próprios assistentes de voz.