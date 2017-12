Samsung entra no negócio de audiolivros

São Paulo – A Samsung Brasil anunciou hoje sua entrada no negócio de audiolivros com narração em português. Junto à plataforma Ubook, a empresa disponibilizará novos conteúdos em 2018 para aumentar o acervo de 10 mil títulos já disponíveis atualmente. O primeiro título do projeto, que é chamado “Histórias Para Todos os Ouvidos”, será publicado em janeiro.

No programa de pontos para consumidores que compram na loja online da Samsung, o Samsung Club, os usuários que se cadastrarem no Ubook ganham 30 dias de acesso grátis ao serviço, que oferece aplicativos para smartphones. A promoção é válida até 30 julho de 2018.