Samsung e rival chinesa lideram ranking de câmeras para celulares

São Paulo – A Samsung investiu pesado e conseguiu equilibrar a disputa com a Huawei no mercado de câmeras para celulares. De acordo com o site DxOMark, especializado na análise do componente, as duas empresas estão empatadas na liderança do segmento. A vantagem, porém, é da fabricante sul-coreana que oferece um dispositivo melhor na parte frontal.

De acordo com o ranking do site, o smartphone fabricado em Shenzhen computou 112 pontos e lidera a lista ao lado do Galaxy S10 na versão 5G – não disponível no Brasil A diferença, porém, é que o aparelho da Samsung computou 97 pontos no teste da câmera de selfie. O celular chinês, por sua vez, apenas 89.

A sequência da lista é composta pelo Honor 20 Pro e pelo OnePlus 7 Pro, ambos com 111 pontos no geral. Em seguida vem um empate triplo na casa dos 109 pontos entre o Mate 20 Pro e o P20 Pro, ambos da Huawei, e o Galaxy S10+, da Samsung. O iPhone XS Max, da Apple, marcou 105 pontos na análise e está atrás ainda do Xiaomi Mi 9, com 107 pontos.

A Samsung apostou em um sensor quádruplo com 12 megapixels de resolução e abertura de lente de f/1.5 até 2.4. A câmera frontal, por sua vez, conta com dois sensores, sendo que um tem 10 megapixels.

A diferença para o modelo S10+ é a presença de um quarto sensor, responsável pela profundidade 3D da imagem, o que pode ser determinante para o desempenho de funções que usam a tecnologia de realidade aumentada. O componente também é útil para capturar imagens com o fundo embaçado.