Samsung deve anunciar Galaxy S9, rival do iPhone X, em fevereiro

A Samsung Electronics planeja lançar seu próximo smartphone em fevereiro, segundo fontes, o que apresentaria um rival antes do esperado para o iPhone X, da Apple.

A gigante de tecnologia da Coreia do Sul pretende apresentar os novos modelos, Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, já no final de fevereiro e colocar os aparelhos à venda em março, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Esse cronograma adiantaria em um mês os lançamentos em relação ao Galaxy S8 e ao Galaxy S8 Plus.

Os novos telefones serão semelhantes aos modelos atuais da linha Galaxy, mas incluem sistemas de câmeras atualizados, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque os planos são privados.

A estreia será o primeiro grande lançamento da companhia sul-coreana depois do Note 8, lançado em setembro. A linha Galaxy S8 foi apresentada em março deste ano. Os planos de lançamento para os novos modelos ainda não foram definidos e poderiam mudar, acrescentaram as pessoas. A Samsung preferiu não comentar.

O lançamento será significativo para a Samsung e poderia servir para que a fabricante de telefone não perca seu forte impulso global, apesar do apelo do novo iPhone X de alta gama e da projeção de uma queda em sua fatia do mercado. Os novos modelos da Samsung significarão uma forte concorrência para a Apple, que tem sede em Cupertino, Califórnia, poucos meses depois do início do ciclo de vida do iPhone X.

Apesar do preço inicial de US$ 999, o mais recente iPhone obteve avaliações positivas e os analistas projetam que as vendas da temporada de fim de ano ajudarão a Apple a registrar seu primeiro trimestre com mais de US$ 80 bilhões em receita. No terceiro trimestre, antes do lançamento do iPhone X, a Samsung dominava as remessas globais de smartphones, com mais de 22 por cento do mercado, de acordo com dados da IDC. A Apple estava em segundo lugar, com 13 por cento. A Strategy Analytics prevê que a fatia de mercado global da Samsung cairá para menos de 20 por cento em 2018, de acordo com várias reportagens.

A Samsung também está trabalhando em um alto-falante inteligente com foco em áudio e gerenciamento doméstico que deverá ser lançado no primeiro semestre do próximo ano, informou a Bloomberg News na quinta-feira.