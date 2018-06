Samsung desenvolve smartphone com tela dobrável

A Samsung desenvolve um smartphone flexível há alguns anos, e de acordo com alguns rumores, o projeto está quase concluído. O Korea Times informou por meio de analistas que cobrem a Samsung Eletronics que a empresa planeja estrear esse dispositivo em 2019.

Kim Jang-Yeol, chefe de pesquisa da Golden Bridge Investment, com sede na Coréia do Sul, fez a estimativa de preço do aparelho em cerca de US$ 1.830 (R$ 6.844) sem subsídios de transportadoras.

O modelo, por enquanto chamado de “Galaxy X”, pode vir com uma tela OLED de 7,3 polegadas, que é reduzida para uma tela de 4,5 polegadas quando dobrado.

A marca continua sem divulgar sobre este novo design, já que o projeto seria o primeiro no mundo. A empresa está disposta a proteger a ideia, principalmente porque seus principais concorrentes chineses Huawei e ZTE também estão criando smartphones com telas dobráveis.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews