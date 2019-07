Samsung define prazo para fim dos smartphones

São Paulo – Maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung sabe que seu principal produto está com os anos contados. De acordo com Kang Yun-Je, chefe de design da fabricante coreana, os celulares deverão ser substituídos por outros dispositivos em um período que pode não ultrapassar cinco anos.

Segundo Yun-Je, a empresa chegou ao limite da inovação no desenho dos aparelhos telefônicos que comercializa. Esse foi um dos motivos que fez a companhia, inclusive, apostar no Galaxy Fold, seu celular com tela dobrável que deve ser lançado ainda neste ano. “O design dos smartphones chegou ao seu limite. Foi por isso desenvolvemos um smartphone de tela dobrável”, afirmou.

Para o futuro, de acordo com o Independent, a Samsung aposta nos dispositivos vestíveis e em acessórios como fones de ouvido inteligentes e smartwatches. “Em mais ou menos cinco anos, as pessoas não vão nem se dar conta de que estarão ‘vestindo telas’”, disse o executivo.

Em entrevista a Revista EXAME, em maio, DJ Koh, presidente mundial da divisão de dispositivos móveis da Samsung, afirmou que o futuro além do smartphone está na sua variedade de eletrônicos de consumo, como TVs, celulares, lavadoras, refrigeradores e aparelhos de ar condicionado. Com uma estratégia de integração de todos eles via internet, a empresa vê seu futuro ligado à tendência global conhecida como Internet das Coisas.