Samsung dá novo fôlego para casa conectada com caixa de som com Spotify

São Paulo – A Samsung busca construir um ecossistema de produtos e aplicativos para compor uma casa conectada. Além de Smart TVs, smartphones, lavadoras high-tech, ar condicionado conectado (sem vento) e da assistente pessoal Bixby–que obedece comandos em inglês–, agora a fabricante se aliou ao Spotify para oferecer mais funções ao seu alto-falante inteligente, chamado Galaxy Home, anunciado em agosto deste ano.

O aparelho poderá obedecer a comandos de voz do usuário para que o som seja reproduzido no Galaxy Home, que conta com tecnologia de áudio da Harman, comprada pela Samsung em 2016.

Com um mapa sonoro do ambiente, criado automaticamente, o alto-falante tem como principal recurso o ajuste do som para que o usuário ouça o que é reproduzido no cômodo da casa onde estiver.

O produto da Samsung rivaliza com o Homepod, da Apple. O aparelho tem integração com o serviço próprio Apple Music, além de obedecer a comandos de voz por meio da Siri.

Ainda não há novidades sobre o suporte da Bixby para o português brasileiro, apesar de a assistente estar disponível nos smartphones das linhas Galaxy S e Note mais recentes.

Bixby aberta

A Bixby ganhou um kit de desenvolvimento aberto para criadores de aplicativos. Eles poderão criar soluções integradas com a assistente pessoal. A novidade foi anunciada no SDC, a conferência para desenvolvedores da Samsung, neste quarta-feira. Haverá também um marketplace para a Bixby, que poderá ser usada pelos desenvolvedores. Ainda não há previsão de quando as novidades estarão efetivamente disponíveis para os usuários finais.