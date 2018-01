Samsung confirma data de apresentação do Galaxy S9

São Paulo – A Samsung informou que vai anunciar o smartphone Galaxy S9, seu modelo topo de linha de 2018, no final de fevereiro, quando acontece o Mobile Word Congress, evento de tecnologia voltado para dispositivos móveis.

Realizado em Barcelona, na Espanha, o encontro anual do segmento tem sido usado pela Samsung, assim como pela LG, para anunciar seus smartphones mais sofisticados. No ano passado, quando ainda lidava com o caso do recall do Galaxy Note 7 devido a explosões de baterias do produto, a fabricante deixou de apresentar o novo integrante da linha Galaxy S no evento, mas voltará a ele em 2018.

O anúncio foi feito por Dj Koh, presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung, durante uma conferência de imprensa realizada na CES 2018, o maior evento de tecnologia dos Estados Unidos, que acontece em Las Vegas nesta semana.

Antecessor do Galaxy S9, o S8 foi apresentado pela marca sul-coreana em um evento em Nova York (EUA).

Koh informou também que a Samsung planeja lançar um smartphone dobrável em 2019. Para isso acontecer, a empresa terá que superar o desafio de criar uma boa experiência de uso com tal dispositivo.

O executivo também compartilhou informações sobre a Bixby, a inteligência artificial presente, por enquanto, somente no Galaxy S8 e no Galaxy Note8. Em 2020, todos os celulares da Samsung terão suporte à Bixby. Fora isso, a empresa planeja uma versão 2.0 da assistente pessoal em um ano.