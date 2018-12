Samsung começa a oferecer Android Pie ao Galaxy S9

São Paulo – A Samsung começou a oferecer a atualização do sistema Android 9.0 Pie para o smartphone Galaxy S9 e sua versão maior, chamada Galaxy S9+. O novo software foi liberado para aparelhos na Alemanha, na Eslováquia e na Holanda.

O Android Pie traz recursos novos do Google, como o Bem-Estar Digital, uma função para que os usuários possam monitorar e limitar o tempo de uso de aplicativos para evitar o vício no celular.

Na versão da Samsung, o sistema traz a nova interface chamada One UI, que foi projetada para facilitar o uso de aplicativos em telas maiores–uma vez que a sul-coreana oferece telas que aproveitam cada vez melhor a parte frontal dos smartphones.

O sistema Pie foi lançado em outubro e começa a chegar dois meses depois aos celulares da Samsung, o que indica um aumento de velocidade na oferta de updates.

Os donos de smartphones Galaxy S8 tiveram que esperar por 7 meses depois do lançamento até o início da oferta do sistema Android 8.0 Oreo, enquanto os proprietários dos celulares Galaxy S7 aguardaram por cinco meses, como bem indica o site de tecnologia americano The Verge.

A Samsung informou que planeja oferecer globalmente a nova versão do Android Pie a partir de janeiro de 2019.

Apesar de não ter lançado um smartphone topo de linha no Brasil em 2018, a Motorola, segunda empresa que mais vende celulares no mercado nacional, foi a primeira fabricante a ter um modelo com o sistema Android Pie.

Ele é o Motorola One, o primeiro integrante do programa do Google chamado Android One, criado junto a parceiros de hardware para priorizar a oferta de novas versões do Android.