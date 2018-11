Samsung apresenta smartphone com tela dobrável

São Paulo – Infinity Flex Display. Esse é o nome da nova tecnologia de tela dobrável da Samsung para smartphones, apresentada hoje na conferência para desenvolvedores da empresa.

Quando aberto, o produto é um tablet. Fechado, ele se transforma em smartphone.

–

A Samsung diz ter reimaginado o display do zero para criar o Infinity Flex Display. Como a tela dobra, a companhia precisou tomar o cuidado de evitar o desgaste provocado pelo uso, além de ter que reduzir o tamanho do polarizador, que ficou 45% mais fino do que o de celulares com tela comum.

Na apresentação, o smartphone dobrável apareceu em baixa luz, com aparência retangular, sem o visual refinado que a fabricante adota nos seus dispositivos móveis topo de linha, como o Galaxy Note 9. De acordo com o site americano The Verge, o aparelho estava em um case, que esconde seu design, apesar de mostrar o funcionamento da tela dobrável.

O aparelho tem um novo recurso de software para aproveitar melhor a tela grande. Nos smartphones da marca, hoje, já podemos usar dois apps ao mesmo tempo. Com a melhoria, será possível usar vários aplicativos ao mesmo tempo, como em um computador.

O Google informou que vai oferecer suporte do Android para o novo smartphone com tela dobrável da Samsung.

O smartphone ainda não tem data de lançamento definida, mas a empresa informou que iniciará a produção em massa do produto nos próximos meses. Mais novidades serão apresentadas no Unpacked, o evento realizado em fevereiro para anunciar novos integrantes da linha Galaxy S.