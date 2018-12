Samsung apresenta primeiro celular com câmera na tela

São Paulo – A Samsung apresentou nesta segunda-feira (10) o seu primeiro celular que tem câmera na tela. A tecnologia é chamada Infinity-O e permite que o aparelho, chamado Galaxy A8s, aproveite melhor o espaço frontal, sem o recorte do iPhone Xs, por exemplo, que deixa uma tira preta no centro da tela.

O dispositivo tem display de 6,4 polegadas com resolução 2.340 x 1.080 pixels, processador Snapdragon 710 (modelo intermediário-avançado da Qualcomm), opções de 6 e 8 GB de RAM e 128 GB de espaço na memória, com suporte para cartão microSD. As câmeras do dispositivo são as mesmas do Galaxy A7, que tem câmera tripla, e na dianteira há um sensor de 24 megapixels.

Rumores da mídia internacional indicam que o Galaxy S10, como deve ser chamado o sucessor do S9, deve contar com a tecnologia Infinity-O.

Huawei e Honor também já contam com celulares com a câmera frontal acomodada na tela–o que pode indicar uma tendência de design para 2019–, mas nenhuma as marcas vende produtos oficialmente no mercado brasileiro. Ainda não há preço anunciado para o novo Galaxy A8s.