Samsung aposta em notebooks para produtividade e traz caneta inteligente

São Paulo – A sul-coreana Samsung renovou sua linha de notebooks nesta semana. Os novos aparelhos que chegam ao mercado são para o segmento topo de linha. Os preços variam de 3.999 a 9.599 reais. Em um mercado maduro e que voltou a crescer recentemente, a companhia busca se diferenciar com recursos voltados para a produtividade e entretenimento.

Os novos aparelhos da linha Style são chamados S51 Pro, S51 Pen e Novo S51. Eles são os mais sofisticados da Samsung atualmente e têm especificações técnicas em linha com rivais do mesmo segmento. Entre elas, estão o processador Intel Core i7 de 8ª geração (a mais nova); opções de 8 ou 16 GB de memória RAM; telas com resolução Full HD (1080p); e 256 GB de espaço de armazenamento.

O diferencial trazido pela marca é a possibilidade de expansão da memória para guardar arquivos. O consumidor, após a compra, pode adicionar uma unidade de memória HD e uma SSD (um disco de estado sólido mais veloz do que o HD). De fábrica, os produtos já vêm com um SSD.

O modelo mais sofisticado é o S51 Pro. Com sensor de impressões digitais, que serve para desbloquear o produto, como fazemos com um celular. Além disso, ele tem também uma pasta segura que é protegida por biometria. Além de ter capacidade para executar aplicações pesadas de produtividade, como programas de edição de vídeo, ele também tem uma placa gráfica (Nvidia GTX 1650), o que lhe permite executar até mesmo os jogos que mais precisam de poder de processamento. Com isso, a máquina é uma opção para quem precisa de um produto portátil que possa ser usado para trabalhar ou para se divertir.

S51 Pro: aparelho tem especificações técnicas robustas para produtividade e entretenimento S51 Pro: aparelho tem especificações técnicas robustas para produtividade e entretenimento

O notebook S51 Pen (reproduzido na 1ª imagem da matéria) é o único que vem com a caneta inteligente que permite desenhar ou escrever sobre a tela. Dá até para apoiar a mão na hora de desenhar, como em uma folha de papel. Os resultados podem ser salvos e compartilhados via e-mail ou aplicativos de mensagens. Para quem está acostumado a gravar reuniões ou palestras e fazer anotações em um bloquinho de papel, a Samsung oferece agora o aplicativo Samsung Recorder Plus que permite gravar e fazer anotações com a S-Pen ao mesmo tempo.

Essa caneta, aliás, tem oito anos de evolução. Ela foi criada, inicialmente, para o smartphone Galaxy Note, em 2011. Recentemente, a sul-coreana a levou para a sua linha de notebooks como recurso diferencial.

S51: notebook tem tela de 13,3 polegadas com resolução Full HD S51: notebook tem tela de 13,3 polegadas com resolução Full HD

Já o Style S51 tem peso de 1,3 kgs, tela de 13,3 polegadas (Full HD) e, assim como os demais dessa linha, conta com um sistema de som com tecnologia Dolby Atmos, que oferece sensação sonora de 360 graus.

Com sistema operacional Windows 10, os notebooks da linha Style chegam para rivalizar com opções da Lenovo, da Asus, da Dell e da Apple.

Yoonie Joung, presidente da Samsung no Brasil, afirmou que a empresa segue investindo no país, que é um dos mais importantes para a marca global. “Os novos notebooks foram criados para atender às necessidades dos consumidores brasileiros. O aparelhos são mais velozes e contam com design ainda mais premium”, declarou Joung.

Os preços sugeridos para novos notebooks da linha Style são os seguintes:

– Style S51 Pro: R$ 9.599

– Style S51 Pen: R$ 8.499

– Style S51: A partir de R$ 3.999 (Com processador Intel Core i3)

Mais acessíveis

A Samsung também traz ao mercado brasileiros os novos notebooks das linhas Expert e Essentials. Mais simples, os aparelhos estarão disponíveis nas cores branca e titânio. Os mais básicos são da família Essentials, que custarão a partir de 2.049 reais. Já os da linha Expert, intermediários, custarão a partir de 3.099 reais. Esses gadgets competem no mercado brasileiro contra os integrantes da linha Ideapad, da Lenovo, uma das mais vendidas no varejo nacional em razão da combinação de preços baixos e especificações técnicas atrativas.

Inovações

Com mercado estagnado globalmente, as fabricantes de notebooks buscam inovar para vender mais. A Samsung tem sua caneta inteligente como diferencial, bem com sua modularidade de componentes de memória. A Lenovo aposta em computadores com telas dobráveis para o futuro. A LG tem lançado notebooks com certificação de resistência militar para aguentar grandes variações de temperatura. Já a Asus aposta em uma tela dupla, que fica acima do teclado e logo acima da tela principal. Até mesmo a Apple já tentou inovar nos laptops com a Touch Bar, uma pequena tela horizontal que oferece acesso a atalhos personalizáveis via software.