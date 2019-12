Samsung aposta em câmeras mais modernas para competir com iPhone

A resposta da Samsung Electronics às novas câmeras do iPhone 11 da Apple será um arsenal fotográfico gigante anexado aos seus celulares de primeira linha de 2020. A sul-coreana prepara a maior atualização das câmeras de seus principais telefones para o próximo ano, segundo pessoas com conhecimento dos planos da empresa.

O novo Galaxy S11 terá um sensor de 108 megapixels para a câmera principal – comparados aos 12 do iPhone 11 -, flanqueado por mais três na parte traseira do aparelho, incluindo uma lente grande angular e zoom óptico de 5x, disseram as pessoas. O celular também terá um sensor de tempo de voo para detecção de profundidade semelhante ao já disponível no Note 10+, um recurso que pode auxiliar fotos em modo retrato e aplicativos de realidade aumentada, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

A Samsung também vai incluir o sensor de alta resolução e a câmera com zoom de 5x ao Galaxy Fold – que deve ser lançado na mesma época do Galaxy S11 em fevereiro, disseram as pessoas. A série de novos recursos sinaliza o compromisso da Samsung com a fotografia móvel após anos de pouca inovação, bem como uma tentativa de concorrer com a Apple no segmento de câmeras.

A modernização das câmeras acompanha a introdução de celulares dobráveis e a conectividade sem fio de quinta geração principais, pilares da estratégia de hardware da Samsung, recursos com os quais a Apple não poderá se igualar até a próxima atualização do iPhone em setembro de 2020. Um representante da Samsung Electronics não quis comentar.

Agora que a rival mais próxima Huawei Technologies enfrenta mais barreiras na Europa graças às sanções dos EUA, a Samsung pode consolidar sua liderança fazendo o que sempre fez: sobrecarregando os consumidores com especificações.

De olho em 2020, com a variedade de multicâmeras e multilentes sendo uma norma em smartphones, a Samsung se beneficia de ser pioneira nesse campo em desenvolvimento. As especificações das câmeras são particularmente importantes nas decisões de compra de consumidores de mercados emergentes como a Índia, segundo dados da Counterpoint Research.