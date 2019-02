Samsung anuncia smartphones Galaxy Note 5 e Galaxy S6 Edge+

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (13), os smartphones Galaxy Note 5 e Galaxy S6 Edge+. Os dois produtos têm telas de 5,7 polegadas e carcaças feitas com com vidro e com contornos de metal. A diferença entre os dispositivos está, essencialmente, na curvatura das laterais do display do S6 Edge+.

Os aparelhos rodam sistema Android 5.1 Lollipop, câmeras de 16 MP e 5 MP, 32 ou 64 GB de armazenamento interno, processadores Exynos 7420 com oito núcleos, GPU Mali-T760MP8, 4 GB de RAM e NFC (habilitado para a solução de pagamentos Samsung Pay, ainda em fase de testes).

O recurso de recarregamento rápido de bateria também está presente tanto no Note 5 quanto no S6 Edge+. Com isso, os 3 000 mAh a bateria do Note 5 são recarregados em uma hora e meia, o mesmo tempo que a bateria de 2 600 mAh do S6 comum leva para ir de zero a 100%. Já o Edge+ precisa de 120 minutos na tomada para completar uma carga.

Assim como fazem alguns smartphones da Sony, os novos produtos da Samsung farão transmissão de vídeos ao vivo para o YouTube. A resolução pode ser Full HD (1 080p) a 60 quadros por segundo – se a conexão for estável e de velocidade razoável.

O Note 5 contará com uma capa com teclado físico, algo ao estilo BlackBerry.

Os dois produtos chegarão ao mercado americano em 21 de agosto, mas a fase de pré-venda começa hoje mesmo. Valores não foram revelados e ainda não há previsão de lançamento dos smartphones no Brasil.