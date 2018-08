Samsung anuncia preço do Galaxy Note 9 no Brasil

São Paulo – Após 21 dias do anúncio global, a Samsung anunciou nesta quinta-feira (30) o lançamento do Galaxy Note 9 no Brasil, que chegará ao país em duas versões, sendo uma com 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM e outra de 512 GB e 8 GB. Os preços sugeridos dos aparelhos são de 5.499 reais e 6.499 reais, respectivamente.

O novo produto é a aposta da Samsung para o segundo semestre de 2018, quando a Apple lançará o sucessor do iPhone X. O rival também deve chegar ao mercado nacional antes do fim do ano, segundo o histórico do cronograma de lançamentos da marca.

O Note 9 tem tela de 6,4 polegadas, caneta S-Pen com Bluetooth, câmera traseira dupla com abertura variável (recurso único no mercado brasileiro atual) e bateria de 4.000 mAh. De acordo com testes de EXAME, a duração de bateria sob condições de uso intenso passou de 10h30, no Note 8, para 12h30, no Note 9.

O smartphone tem processador Snapdragon 845, o mais recente da Qualcomm, em vez de vir com chip Exynos, que é da própria Samsung, como acontecia no passado.

De acordo com pesquisa encomendada pela marca, os motivos que levam as pessoas a comprar o Note são o tamanho da tela (76%), S-Pen (75%) e capacidade de processamento (70%). Fora isso, o uso reportado por 77% dos entrevistados é para trabalho e entretenimento.

A linha Galaxy Note começou em 2011 e sempre foi apresentado pela marca como um aparelho voltado para produtividade e entretenimento.

A fase de pré-venda do Galaxy Note 9 no Brasil começa nesta sexta-feira (31) e as vendas começam em 14 de setembro, no caso da versão de 128 GB, e em 29 de setembro, no caso da edição de 512 GB.

Galaxy Watch

O novo relógio inteligente da Samsung também chega ao Brasil. Chamado Galaxy Watch, ele vem em dois tamanhos e promete automonia de uso de vários dias com uma única carga na bateria.

O aparelho tem recursos para exercícios e monitora qualidade do sono com base na sua movimentação durante a noite. Com sistema Tizen, ele tem suporte a apps da Samsung e também de terceiros, como o Spotify.

O aparelho, rival do Apple Watch, custará entre 2.199 e 2.399 reais.