Samsung anuncia linha QLED TV com tela que fica sempre ligada

São Paulo – A Samsung anuncia nesta semana no Brasil a linha QLED TV, que traz televisores com a tecnologia mais recente da marca. Seu principal diferencial é o Modo Ambiente, um recurso que deixa a televisão com a tela sempre ativa, exibindo imagens que se adequam à parede ou ambiente onde ela está.

A nova linha é composta por quatro modelos de TVs com tamanhos diferentes, que chegarão ao mercado brasileiro em julho, depois do período da Copa do Mundo na Rússia. Eles são chamados Q6, Q7, Q8 e Q9, listados em ordem crescente de preços e quantidade de recursos. As opções de telas do portfólio variam de 49 a 75 polegadas. Os preços sugeridos vão de 4.999 reais a 80 mil reais. Essa linha de produtos da Samsung rivaliza com as televisões OLED da Sony e da LG, que lançaram recentemente seus novos aparelhos no Brasil. O OLED, como o QLED, busca oferecer taxas de contraste e fidelidade de cores superiores em relação às TVs com paineis iluminados com LED, que são os mais comuns no mercado.

O modelo mais simples é a Q6 de 49 polegadas (mas há versões de 55 e 65 polegadas), que já oferece recursos como o Modo Ambiente, a assistente pessoal Bixby (que obedece a comandos de voz em inglês), o aplicativo de gestão de dispositivos inteligentes SmartThings e a tela de pontos quânticos com resolução 4K e HDR (recurso que melhora brilho e contraste das cenas). Assim como os demais modelos, a Samsung promete que o produto entrega 100% do volume de cores, ou seja, consegue reproduzir, basicamente, todas as cores conhecidas pelo homem.

A linha mais sofisticada é a Q9, que tem tela de 75 polegadas, resolução 4K e HDR com duas vezes mais brilho do que a Q6. Ela reúne recursos como o controle remoto único, que permite controlar diversos dispositivos com o controle da TV, a conexão única invisível, que faz com que apenas um fio seja visível ao sair da parte de traz da TV, e tem suporte para o suporte No Gap para que ela seja instalada em uma parede de maneira a ficar bem rente, como um quadro.

A partir do modelo Q7, as TVs têm mais brilho do que a Q6 (HDR 1.500 em vez de 1.000), são compatíveis com o suporte No Gap e têm a conexão única invisível–recursos que não estão presentes na versão mais simples.

O modelo Q8 é o único que tem tela curva, com tamanho de 65 polegadas. Sua resolução também é 4K e seu HDR é de 1.500.

A Bixby permite que o usuário dê comandos de voz em inglês por enquanto. A previsão é de que a versão 2.0 da assistente pessoal da Samsung chegue no ano que vez com o idioma português brasileiro habilitado. Com ela na TV, o usuário pode usá-la integrada ao SmartThings, um aplicativo para smartphones (Android e iPhone) e TVs da marca que permite controlar dispositivos conectado, como o ar-condicionado Wind-Free–único eletrônico da empresa vendido no Brasil que tem tal integração.

Como funciona o Modo Ambiente

O Modo Ambiente da linha QLED TV funciona como uma forma de integrar o aparelho ao design da sua sala de estar. Porém, para que isso aconteça, você precisa usar o smartphone. Usando o aplicativo da Samsung, você precisa tirar uma foto da TV no ambiente onde ela está para que seja gerada uma imagem que será compartilhada com o televisor para que ela apareça na sua tela.

Desse modo, em poucos instantes, você consegue adaptar todos os novos modelos de TVs da Samsung ao visual do local onde eles estão. O recurso ainda é sem igual no mercado. Vale mencionar que a Philips já fez algo levemente semelhante, com o modo Ambilight, que reproduzia em luzes na parte traseira da televisão na mesma tonalidade predominante em cada cena.

De acordo com Erico Traldi, diretor associado de TV da Samsung Brasil, o consumo de energia do Modo Ambiente seria pequeno, comparável ao de um decoder de TV por assinatura.

Com o lançamento da nova linha QLED, a Samsung informou que não deve ajustar os preços das TVs da mesma linha lançados no ano passado, mas ressaltou que podem haver promoções desses produtos neste ano.