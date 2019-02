Samsung anuncia dois Galaxy Tabs mais finos que o iPad 2

São Paulo — Na corrida pelo tablet mais fino do planeta, a Samsung acaba de ultrapassar a Apple. No evento CTIA Wireless, que acontece nesta semana em Orlando, na Flórida, a empresa anunciou dois novos modelos da sua série Galaxy Tab, um de 10,1 polegadas e o outro de 8,9 polegadas. Apesar de terem tela maior que a do Galaxy Tab original, de 7 polegadas, os dois tablets da Samsung são 2 milímetros mais finos que o iPad 2, da Apple.

Um protótipo do Galaxy Tab 10.1 já havia sido apresentado pela empresa em fevereiro, durante a Mobile World Congress, em Barcelona. Mas a Samsung reservou a surpresa maior para a versão final do produto. Tanto esse modelo como seu irmão menor, de 8,9 polegadas, têm espessura de apenas 8,6 milímetros, 2 milímetros a menos que o já magérrimo iPad 2, da Apple. Os dois tablets da empresa coreana também são levinhos. O de 10,1 polegadas pesa 595 gramas, e, o de 8,9 polegadas, 450 gramas.

Os dois tablets rodam o sistema operacional Android 3.0 Honeycomb. Ambos possuem conector para cartão de memória microSD, um item ausente do rival iPad. O cartão permite ampliar a memória do tablet e facilita a transferência de arquivos do aparelho para um computador ou vice-versa. Fora isso, trazem o par de câmeras – uma frontal e uma traseira – que já é padrão também no tablet da Apple. Em comum com o rival, os dois também têm processador com dois núcleos, supostamente fornecido pela Nvidia.

Por enquanto, o Galaxy Tab 10.1 não terá conexão com a rede celular. Nele, o acesso à internet poderá ser feito apenas por meio da rede sem fio Wi-Fi. Mas haverá também uma versão com conexão celular LTE (4G), que a Samsung deve apresentar futuramente. De acordo com a empresa, os dois tablets terão autonomia para té 10 horas de uso com vídeos e 6 horas em conversas de voz sem recarga da bateria.

Os preços dos novos Galaxy Tab também são similares aos do iPad 2. O modelo 10.1 será vendido a partir de 8 de junho nos Estados Unidos por 499 dólares na versão de 16 GB e 599 dólares na de 32 GB. Já o Galaxy Tab 8.9 custará 469 dólares com capacidade de 16 GB e 569 dólares com 32 GB, mas esse modelo chegará às lojas americanas somente no final do ano. A Samsung não informou quando esses produtos serão vendidos no Brasil e em outros países.