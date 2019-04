Samsung adia lançamento de seu 1º celular com tela dobrável

São Paulo – A sul-coreana Samsung anunciou que vai adiar o lançamento do seu primeiro smartphone com tela dobrável, chamado Galaxy Fold. Na semana passada, jornalistas americanos que tiveram acesso ao aparelho para testes reportaram que ele se quebrou após a remoção de uma película protetora, que, na verdade, não deveria ser removida. Segundo a companhia, a versão que será vendida para consumidores já contava com um adesivo, colado na tela, que alerta sobre o risco de quebra do produto caso a película seja removida.

“Queremos que nossos clientes tenham a melhor experiência possível. É por isso que, após relatos iniciais, decidimos adiar o lançamento do Galaxy Fold para garantirmos que ele atenda aos elevados padrões de qualidade que sabemos que vocês esperam de nós˜, informou, em nota, a companhia. Uma nova data de lançamento do produto, que tem preço sugerido de 1.980 dólares nos Estados Unidos, será anunciada “nas próximas semanas”. O jornal americano The Wall Street Journal reportou hoje que o aparelho deve chegar ao mercado em maio deste ano – na melhor das hipóteses.

No caso da unidade de testes do site americano The Verge, não há confirmação do motivo pelo qual o Galaxy Fold apresentou defeito. Na reportagem do site, é citado que foi usada argila para uma sessão de fotos, algo que fazem normalmente com aparelhos de teste. “As descobertas iniciais da inspeção dos problemas relatados na tela mostraram que eles poderiam estar associadas ao impacto nas áreas expostas da dobradiça. Houve também um exemplo em que substâncias encontradas no dispositivo afetaram o desempenho da tela”, informou a Samsung, que irá reforçar a proteção da tela do dispositivo.

Vale notar que o aparelho, conforme anunciado, resiste ao movimento de dobra realizado diversas vezes – desde que a película não seja removida. O youtuber Lewis Hilsenteger, do canal Unbox Therapy (conhecido por entortar o iPhone 6 Plus com as próprias mãos), publicou um vídeo no qual o Galaxy Fold é dobrado mil vezes e permanece intacto.

O lançamento do aparelho ainda está previsto para acontecer. Agora, resta saber quando.