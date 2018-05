Saiu caro: teste de R$ 65 mil mostra smartphones mais resistentes

São Paulo – Você já se perguntou qual é o smartphone com a maior resistência a quedas? A equipe do site Tom’s Guide levou isso a sério e realizou um teste de mais de 65 mil reais: derrubar no chão celulares a partir uma altura de 30,4 metros.

O vencedor da avaliação foi o Motorola Moto Z2 Force–único smartphone atual vendido no Brasil a ter tecnologia de tela inquebrável, chamada ShatterShield, para situações cotidianas.

Os celulares foram derrubados a partir de um drone DJI Mavic Pro, algo que não deve acontecer com frequência com muitas pessoas, mas o teste pode servir como um parâmetro de comparação porque todos caíram da mesma altura.

Alguns aparelhos que aparecem na lista de mais resistentes não são vendidos no mercado brasileiro oficialmente, como é o caso de LG X Venture, Google Pixel 2, Huawei Mate 10 Pro, LG V30 e OnePlus 5T.

Entre os produtos disponíveis no mercado nacional, os mais resistentes depois do Z2 Force são: iPhone X, Galaxy S9, Moto G5 Plus, iPhone 8, Galaxy Note 8 e iPhone SE.

Vale notar que a amostragem de produtos seria bem diferente se o teste fosse feito no Brasil. Por aqui, a avaliação teria que abranger mais modelos de Moto G e integrantes das famílias Galaxy J e LG K, que são as linhas de smartphones mais vendidas no país.

Veja a lista completa com os smartphones que participaram do teste e suas respectivas notas de resistência a quedas.