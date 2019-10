Sair do Facebook ajuda a combater a depressão, mostra estudo

São Paulo – Excluir a conta do Facebook pode fazer bem para a saúde. Isso é o que mostra um estudo recente realizado nos Estados Unidos. Concluída recentemente, a pesquisa apontou que usuários que deixaram a rede social de Mark Zuckerberg estavam mais saudáveis em relação a saúde mental e menos deprimidos.

Sob o título de “Os efeitos econômicos do Facebook”, o estudo foi publicado no Experimental Economics. Em 2017, na Universidade do Texas, os pesquisadores avaliaram os hábitos, comportamentos e a saúde mental de 1.765 indivíduos.

Os resultados foram positivos. “Eles disseram estar menos deprimidos e começaram a se envolver em atividades mais saudáveis”, apontou o estudo. “O Facebook tem efeitos significativos em aspectos importantes da vida.”

Segundo a pesquisa, os indivíduos que deixaram a plataforma, ainda que por algum tempo, passaram se alimentar melhor e realizaram menos compras por impulso. Outro efeito observado foi o consumo menor de notícias. Ao mesmo tempo, houve um aumento no reconhecimento de manchetes politicamente distorcidas por parte dos usuários.