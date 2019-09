Saiba quais são as principais diferenças entre os novos iPhones

São Paulo – Depois de meses de expectativa, a Apple finalmente revelou ao mundo os próximos celulares que farão parte de seu portfólio. O iPhone 11 chegou em três versões diferentes e que trazem características próprias que vão além de seus preços iniciais de 699, 999 e 1.099 dólares, de acordo com o modelo.

De cara é possível observar que o design dos aparelhos não é idêntico. A começar pela tela. Curiosamente, a versão simples não é a menor, medindo 6,1 polegadas. O iPhone Pro tem visor de 5,8 polegadas, enquanto o grandão da turma é o Pro Max, que mede 6,5 polegadas. As resoluções são de 2436 x 1125, 1792 x 828 e 2688 x 1242 pixels respectivamente.

Há ainda diferenças nos materiais utilizados. Enquanto o visor do iPhone 11 ainda é de LCD e a carcaça leva vidro e alumínio em sua construção, seus irmãos mais parrudos apostam na tecnologia OLED e em um corpo com textura que combina o vidro com aço inoxidável.

As opções de cores também variam de um leque de roxo, amarelo, verde, branco, preto e vermelho para o iPhone 11 para apenas quatro tons de verde, prata, cinza e ouro para a linha “profissional”.

Deixando o design de lado e partindo para as características técnicas, as semelhanças também não são encontradas quando o assunto é câmera. Os novos sensores adotados pela fabricante de Cupertino não apenas diferenciam os novos aparelhos de seus antecessores, como também trazem peculiaridades para cada versão da atual geração de aparelhos.

Enquanto o iPhone 11 traz duas câmeras, sendo uma com captura ultrawide, os modelos Pro contam com um terceiro dispositivo que pode aumentar o zoom de uma fotografia em até 10x – o dobro da versão de entrada.

As configurações ainda mudam em outros dois pontos. O primeiro é a durabilidade, a diferença está no fato de que a linha Pro pode ser submersa em até 4 metros durante 30 minutos, enquanto o smartphone mais simples apenas até 2 metros.

O segundo aspecto de distinção é o espaço de armazenamento. A versão mais básica poderá ser encontrada em configurações que variam de 64 GB, 128 GB e 256 GB, enquanto os modelos mais potentes não contam com a opção de 128 GB de espaço interno, mas ofertam uma versão com 512 GB.