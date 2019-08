Saiba quais os celulares mais usados da América Latina

São Paulo – Um levantamento realizado pelo empresa de pesquisas ScientiaMobile revelou quais são os celulares mais utilizados na América Latina. De acordo com o levantamento, o iPhone 7, da Apple, é o queridinho do continente. Os dados foram divulgados pelo site MobileTime.

A análise foi feita levando em conta uma amostra de dados coletada durante os meses de maio e junho deste ano. Um percentual de 3,51% dos resultados mantiveram o smartphone da empresa da maçã na liderança da lista. O segundo colocado foi o Galaxy J2, da Samsung, com 3,41%.

A lista segue com outros dois aparelhos da fabricante sul-coreana. Os modelos J7 Prime e J5 Prime, bastante populares no Brasil, aparecem com 3,18% e 2,53% dos resultados respectivamente. A quinta posição é do iPhone 6S.

Confira a lista dos celulares mais utilizados na América Latina: