Saiba quais cores dominaram seu Instagram em 2018

São Paulo – Depois de conferir suas nove fotos com mais curtidas no Instagram ao longo de 2018, você pode saber também quais foram as cores que mais se destacaram no seu feed e que mais agradaram seus seguidores durante o ano que passou.

Em forma de um mosaico de bolhas coloridas, a visualização pode ser gerada gratuitamente no site Year of Color. O tamanho das bolha indica as cores mais ou menos frequentes no feed, além do desempenho em curtidas pelos seguidores do perfil.

Para exibir a paleta de cores do Instagram em 2018, o site pede que o usuário entre com sua conta, que deve estar configurada como pública. Na plataforma é possível visualizar a paleta de um mês ou período específico, além de visualizar em uma animação as mudanças ao longo do ano. Diversas opções de personalização estão disponíveis nos filtros da plataforma.

Segundo o site The Verge, o site analisa as fotos postadas no período especificado pelo usuário, seleciona as 100 fotos mais curtidas e reduz cada imagem entre seis e nove cores, criando um padrão de pontos que variam em tamanho com base na quantidade de uma determinada cor em uma imagem e em quanto os seguidores curtiram a foto.