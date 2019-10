Saiba como ser avisado sempre que alguém tentar invadir suas redes sociais

São Paulo – Bastam alguns rápidos cliques para garantir uma camada extra – e generosa – de proteção ao usuário que tenha cadastro em redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Graças ao recurso de autenticação em dois fatores, é possível impedir e até ser notificado sempre que alguém tentar entrar na sua conta sem autorização.

A funcionalidade atua de forma simples. Uma vez ativada, ela solicita uma segunda etapa de verificação para garantir o acesso da conta na rede social. No Facebook e no Instagram, o usuário pode optar entre usar um aplicativo específico de autenticação ou receber um código numérico criado instantaneamente por mensagem de texto. No Twitter, a etapa extra de proteção é enviada por e-mail.

Em todos os casos, porém, qualquer usuário que tentar acessar a sua conta nessas redes sociais poderá precisar solicitar o envio da mensagem. Assim, se você estiver de posse do smartphone, receberá uma mensagem de texto ou um e-mail com um código de acesso. Se você não solicitou esse código, é melhor trocar a sua senha.

Veja como ativar o recurso de autenticação em dois fatores:

Facebook

No aplicativo da rede social, clique no menu em formato de três travessões, no canto direito da tela (pelo computador, clique na setinha para baixo na barra de ferramentas). Em seguida, vá em Configurações. Na barra vertical do lado esquerdo, clique na opção Segurança e login. Na aba Autenticação de dois fatores, clique em Editar no item Ext message.

Depois disso, basta escolher se você deseja receber o código por mensagem SMS no celular ou gerar uma sequência numérica em um aplicativo de autenticação. Por fim, volte na tela anterior e verifique todos os dispositivos nos quais você já se conectou e saia de todas as sessões. Novas tentativas de login a partir de dispositivos que você não usa habitualmente serão informadas.

Instagram

Abra o aplicativo e clique em Segurança. Depois, em Autenticação de dois fatores. Escolha a opção desejada e ative o recurso. Por fim, anote todos os códigos de recuperação em um ambiente seguro. Vale também tirar uma captura de tela. Cada código só pode ser usado uma vez e eles são necessários para facilitar o resgate da conta caso o usuário não tenha mais acesso ao aplicativo utilizado para autenticar o login ou a linha telefônica cadastrada para o envio de mensagens de texto.

Twitter

No aplicativo, clique em Configurações e privacidade e depois em Conta. Agora vá em Segurança e escolha a opção Verificação de acesso. Ao ativar o recurso, o Twitter vai solicitar a verificação do endereço de e-mail cadastrado no serviço. É importante que você tenha acesso a este e-mail para confirmar sua existência e, é claro, poder autenticar o login futuramente.