Russos promoveram por ataque hacker na Olimpíada de Inverno

São Paulo – Hackers russos foram os responsáveis pelo ciberataque que causou problemas na abertura da Olimpíada de Inverno deste ano, de acordo com o jornal americano The Washington Post.

Mais de 300 computadores foram usados pelos hackers, que causaram instabilidade de internet e problemas na geração de entradas para a cerimônia. A reportagem do jornal cita fontes do serviço de inteligência dos Estados Unidos.

Para camuflagem, os hackers usaram endereços IP da Coreia do Norte. O país tem histórico de atritos com a Coreia do Sul, bem como com os Estados Unidos.

O ataque virtual seria uma retaliação pela exclusão de atletas russos por doping.

As competições da Olimpíada de Inverno não foram afetadas pelo ciberataque.