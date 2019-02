Rússia debate lei que permitirá se desconectar da rede mundial de internet

Moscou – A Duma do Estado ou Câmara de Deputados da Rússia estuda nesta terça-feira um projeto de lei para garantir a estabilidade do funcionamento do segmento russo de internet e sua desconexão da rede mundial em caso de situações de crise ou ataques cibernéticos contra o país.

A iniciativa, que conta com o apoio do Governo, suscitou fortes reservas nos operadores de internet, já que a instalação dos equipamentos necessários para a análise de tráfego requer grandes investimentos, que para grandes companhias podem significar dezenas de milhões de dólares.

Segundo os autores, se o projeto for aprovado existe a possibilidade de “minimizar o fluxo ao exterior de dados trocados entre os usuários russos”.

Além disso, em caso de ameaça, os operadores seriam obrigados a garantir a “gestão centralizada do tráfego”, ou seja, seu controle pelo Estado.

A iniciativa prevê a criação de uma infraestrutura que garanta o funcionamento do segmento russo de internet caso os operadores russos não possam se conectar com a servidora raiz estrangeira.

Segundo o senador Andrei Klishas, um dos autores de projeto de lei, por enquanto não é possível precisar uma lista das ameaças que poderia levar à Rússia a se desligar da rede mundial de internet.

“A relação destas ameaças pode ser conformadas mediante um teste que será feito pelos órgãos do Estado, operadores de comunicações e pelos proprietários das redes tecnológicas”, disse Klishas em entrevista à agência oficial russa “RIA Novosti”.

O presidente da União de Empresários e Industriais da Rússia (UEIR), Aleksandr Shoshin, advertiu que a colocação em prática das medidas incluídas no projeto poderia levar ao colapso das redes de comunicações do país.

Além disso, a UEIR destacou que a estabilidade do funcionamento de internet no país em caso de desconexão com a rede mundial já está garantida, pois a Rússia conta com 11 servidores raiz, que são suficientes para cumprir com essa tarefa.