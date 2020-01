Roku chega ao Brasil com Smart TV com Apple TV+, Globoplay, Deezer e mais

São Paulo – Uma das pioneiras no mundo do streaming, modelo de negócios que a Netflix tornou famoso, a empresa americana de dispositivos de mídia Roku está chegando ao Brasil com a Roku TV, uma Smart TV com foco em serviços de streaming. Em parceria com a fabricante de televisores AOC, a empresa lança seu primeiro produto no Brasil nesta terça-feira (21), com mais de 5 mil canais de streaming disponíveis e preços indo de 1.199 até 1.599 reais.

Conhecida por aparelhos para streaming, chamados streaming sticks (similares ao Chromecast ou ao Amazon Firestick), a Roku escolheu fazer sua estreia no Brasil com televisões conectados, uma vez que o mercado de TV brasileiro é um dos maiores: cerca de 12 milhões de aparelhos foram vendidos apenas em 2019.

Durante o evento de lançamento do produto, o fundador da Roku Anthony Wood explicou que a empresa tem como prioridade expandir o alcance dos streamings para o público brasileiro, além de incentivar o consumo e a produção de conteúdos locais – o Globoplay, serviço de streaming da Globo, é o primeiro parceiro nacional da plataforma. Erick Brêtas, diretor geral do Globoplay, disse no evento que acredita que a parceria fará com que o conteúdo exclusivo da produtora, como a série nacional Desalma, chegue a ainda mais casas brasileiras.

Os modelos de TVs anunciados pela Roku têm 32 e 43 polegadas e custam respectivamente 1.199 e 1.599 reais. As vendas começarão em 22 de janeiro, no site da empresa. Os dois novos aparelhos contêm um controle remoto com botões para os serviços Netflix, Google Play, Deezer e Dazn.

A principal diferença dos dois modelos está na definição: enquanto a Roku TV S519 de 32 polegadas tem um painel de definição HD, a versão de 43 polegadas é Full-HD; no entanto, as duas apresentam tela de LED, frequência de 60Hz e um ângulo de visão de 178 graus. Os dois modelos também podem ser conectados ao Wi-Fi e possuem 3 entradas HDMI, além de uma entrada para USB – o que permite o uso do produto para videogames.

Entre os canais disponibilizados pela Roku, estão: Netflix, Apple TV+, Google Play, Globoplay, HBO Go, YouTube, Dazn, Vevo e outros, além de canais abertos como ABC TV, Rede Bandeirantes, MTV Brasil e mais. Para ter acesso aos canais, é necessário conectar a TV à internet e criar uma conta individual. Os serviços que pedem assinatura, porém, terão que ser adquiridos externamente – como a Netflix e o Globoplay.

As televisões começam a ser vendidas online nos sites de varejistas como Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. A partir de fevereiro, os produtos chegarão a lojas físicas. A Roku e a AOC disputam um mercado dominado pela sul-coreana Samsung.